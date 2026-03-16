عودة بيتاغنا: يسجل أهدافه كما فعل مع سبال، ويشكل سلاحاً إضافياً لمونزا في الدوري الإيطالي

أرقام ليست بعيدة المنال بالنسبة لبيتاغنا، الذي سجل بالفعل 7 أهداف في 19 مباراة خلال موسم 2025/26.

مع فارق لا يستهان به: في عهد سبال كان لاعباً أساسياً لا غنى عنه، أما اليوم فهو ينافس بقوة، ومكانه في مونزا ليس مضموناً. وهذا يتيح له تحقيق متوسط مذهل: 7 أهداف في 605 دقائق لعب فقط، أي هدف واحد تقريباً كل 86 دقيقة.

وقد أدى وصول باتريك كوتروني في يناير إلى زيادة المنافسة في خط الهجوم، ولكنه في الوقت نفسه منح بيتاغنا شريكاً لتشكيل ثنائي هجومي من أعلى المستويات في دوري الدرجة الثانية. وقد تطورت العلاقة بين اللاعبين، اللذين خرجا كلاهما من أكاديمية ميلان للشباب، بسرعة ويمكن أن تكون السلاح الإضافي لمونزا في سعيها للصعود، الذي يمر حتماً عبر المواجهات المباشرة.

انتهت المباراة مع باليرمو بفوز، وسيأتي الفوز التالي قريبًا. في الجولة المقبلة، يزور فريق بريانزولي ريجيانا (الجولة 31، الثلاثاء 17 مارس الساعة 20:00)، ثم يستضيف في ملعب U-Power Stadium فريق فينيسيا الذي يتصدر الترتيب حاليًا بفارق نقطة واحدة عن الفريق الذي يقوده بيانكو.

الهجوم جاهز، مع بيتاغنا في أفضل حالاته ومستعد لقيادة مونزا بتسجيل الأهداف.