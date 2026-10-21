نفى المدير الرياضي لأولمبيك ليون ماتيو لويس-جان الشائعات التي ربطت كريم بنزيما بالعودة في الصيف إلى ناديه الذي ترعرع فيه.
وأوضح المسؤول حقيقة ما يُثار حول هذا الانتقال، وشرح لماذا لم تكن الصفقة المقترحة قابلة للتنفيذ على الإطلاق.
نفى المدير الرياضي لأولمبيك ليون ماتيو لويس-جان الشائعات التي ربطت كريم بنزيما بالعودة في الصيف إلى ناديه الذي ترعرع فيه.
وأوضح المسؤول حقيقة ما يُثار حول هذا الانتقال، وشرح لماذا لم تكن الصفقة المقترحة قابلة للتنفيذ على الإطلاق.
وضع لوي-جان النقاط على الحروف فيما يتعلق بإمكانية عودة المهاجم السابق بنزيما خلال الصيف. وكانت التكهنات قد تصاعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لربط المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً بالعودة إلى نادي طفولته خلال فترة الانتقالات.
إلا أن المسؤول الفرنسي أوضح أن الصفقة لم تكن قريبة من الاكتمال في أي وقت رغم الاهتمام الجماهيري الكبير. ورأت إدارة النادي أن الحديث المحيط بالأمر مجرد ضجيج إعلامي وليس فرصة انتقال حقيقية.
وتحدث لوي-جان عن الوضع عبر France TV، موضحًا الصعوبات العملية التي تقف خلف أي صفقة محتملة. وسلّط الضوء على الوضع التعاقدي المعقّد المحيط برحيل المهاجم المخضرم عن السعودية.
وقال لوي-جان: «بنزيما، هل كان الأمر قريبًا من الحسم؟ لا، لم يكن قريبًا من الحدوث. وبالطبع، مثلكم، سمعت ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي. أعلم أنه كانت هناك مشكلة في الخروج من عقده في السعودية، لكن لا، كان الأمر مجرد ضجيج أكثر منه حقيقة. لا أعتقد أنه كان ممكنًا على أي حال».
على الرغم من أن بنزيما أصبح الآن لاعبًا حرًا، إلا أن تحركاته المستقبلية لا تزال مقيّدة بارتباطات تعاقدية قائمة مع السعودية. وهذا الوضع يستبعد فعليًا أي عودة عاطفية إلى الفريق الذي صنع فيه اسمه لأول مرة.
بدأ بنزيمة مسيرته الاحترافية مع ليون قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في عام 2009. وبينما كان المشجعون يحلمون بعودة رومانسية للفائز السابق بالكرة الذهبية، فإن المعطيات الهيكلية والمالية حالت دون أن تكتسب الصفقة زخمًا حقيقيًا.
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بعد طيّ ملف قضية بنزيما، يركّز ليون اهتمامه بشكل فعّال على أهداف انتقالات بديلة. ويخطّط فريق الاستقطاب في النادي بالفعل لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعزيز الخيارات الهجومية.
وبرز مهاجم باناثينايكوس إلمين راستودر كهدف رئيسي بعد متابعته خلال فترة الصيف. ويدرس الفريق الفرنسي إمكانية إتمام صفقة في يناير لضمان الحصول على خدمات المهاجم، في إطار تطلّعه نحو المستقبل بدلاً من الماضي.