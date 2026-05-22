علي رفعت

عودة الثعلب مورينيو إلى ريال مدريد.. إرث فليك في برشلونة مهدد بالكثير من الأفخاخ!

عودة المدرب البرتغالي إلى الساحة الإسبانية تفرض واقعًا مختلفًا على مدرب برشلونة الذي اعتاد الهيمنة في الموسمين الماضيين، فالمواجهة المقبلة لن تحسمها التكتيكات الفنية فقط بل ستلعب الأعصاب والهدوء الميداني دورًا حاسمًا في تحديد هوية الفائز في معارك الكلاسيكو المنتظرة.

على مدار الموسمين الماضيين نجح هانزي فليك في فرض سيطرة شبه مطلقة على الساحة الإسبانية مع برشلونة محققًا انتصارات متتالية وألقابًا أعادت الهيبة إلى النادي الكتالوني.

هذا النجاح لم يأت من فراغ بل كان نتاجًا لعمل تكتيكي مكثف واستقرار فني ونفسي داخل غرف الملابس مما جعل الفريق يبدو وكأنه آلة لا تقهر محليًا. 

لكن هذه الهيمنة التي استمرت لأكثر من 24 شهرًا تواجه الآن التحدي الأكبر على الإطلاق مع قرب عودة جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد. 

للحفاظ على هذه المكتسبات والاستمرار في القمة يجب على المدرب الألماني أن يدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن الهدوء الذي كان يغلف الأجواء التنافسية سابقًا سيحل محله ضجيج إعلامي ونفسي يتطلب مناعة عقلية استثنائية.


  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    سوابق السقوط في الأفخاخ السهلة

    ما يثير القلق في المعسكر الكتالوني هو أن المدرب الألماني أظهر مؤخرًا هشاشة واضحة أمام ضغوط أقل بكثير من تلك التي يجيد مورينيو صناعتها.

    لقد سقط فليك بالفعل في أفخاخ إعلامية بسيطة وانجر إلى تصريحات انفعالية لم نعتدها منه، ففي شهر فبراير الماضي وعندما سأله أحد الصحفيين عن سهولة طريق فريقه في بطولة كأس الملك مقارنة بالخصوم فقد أعصابه ورد بتصريح مباشر قائلًا: "اسألوا ريال مدريد".

    ان هذا الرد إشارة لافتة لخروج غريمه المبكر أمام فريق ألباسيتي وهو تصريح فتح عليه بابًا من الانتقادات وجره لمساحة من الجدل كان في غنى عنها.

    لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد للصدام مع الحكام في أكثر من مناسبة، في شهر يناير وعقب مباراة ريال سوسييداد التي شهدت قرارات جدلية تخلى فليك عن دبلوماسيته المعهودة وهاجم الحكم صراحة بتصريح غاضب قائلًا: "لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن هذا الرجل فالنتيجة لا تعكس ما رأيناه على أرض الملعب".

    وتكرر المشهد في شهر مايو الماضي عندما سُئل عن تأثير القرارات التحكيمية وتقنية الإعادة التلفزيونية ليطلق تصريحًا هجوميًا آخر قائلًا: "هم يؤدون عملهم وأحيانًا لا يكون عملًا جيدًا فهم كانوا على نفس المستوى الذي لعبنا به اليوم وهو ليس مستوى جيد".

    هذه الوقائع تؤكد أن فليك قابل للاستفزاز وفقدان السيطرة على أعصابه وهي نقطة ضعف ستكون الهدف الأول للمدرب البرتغالي العائد.


  • Jose MourinhoGetty Images

    فخ الاستفزاز المعتاد


    طوال مسيرته التدريبية اعتمد مورينيو على استراتيجية واضحة ترتكز على نقل الضغط من لاعبيه إلى الخصم ومدربه.

    المدرب البرتغالي يبرع في استخدام المنصات الإعلامية كساحة معركة تمهيدية يطلق فيها تصريحات مصممة خصيصًا لإثارة غضب منافسيه، وهذا باعتراف ألد خصومه بيب جوارديولا.

    العشرات من المدربين الكبار عبر تاريخ اللعبة انزلقوا في هذا المنزلق وحاولوا الرد على مورينيو بنفس الأسلوب لتكون النتيجة دائمًا في صالحه، لقد قالها بيب وصدق فيها: "مورينيو يفوز في غرفة الصحافة، فعل ذلك من قبل وسيفعله للأبد".

    عندما يفقد المدرب تركيزه ويبدأ في الدفاع عن نفسه أو مهاجمة خصمه بدلًا من التركيز على فريقه فإنه يمنح منافسه اللدود أول وأهم انتصار.

    فليك الذي أظهر انفعالًا متزايدًا في الآونة الأخيرة يجب أن يدرك أن مدرب ريال مدريد الجديد سيستغل هذه التحولات تحديدًا.

    الرجل العائد إلى العاصمة الإسبانية سيقوم بتشريح كل تصريح يخرج من مدرب برشلونة وسيبني عليه سردية كاملة تهدف إلى زعزعة استقرار الفريق الكتالوني من الداخل وجر الجميع إلى معركة جانبية بعيدة كليًا عن كرة القدم الحقيقية.

    بل لن ينتظر مورينيو لتصريحات تخرج من برشلونة، والأكيد أنه سيلوح بقضية نيجريرا كما لم يفعل مدرب لريال مدريد في السنوات الماضية، بل كما لم يفعل فلورنتينو بيريز نفسه رئيس الملكي.


  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    بيت القصيد


    النجاة من هذه العاصفة تتطلب العودة الفورية إلى الهدوء الصارم والبرود الذي ميز فليك في فترات انطلاقته الأولى.

    التجاهل التام لكل محاولات الجذب إلى المهاترات الإعلامية هو السلاح الأقوى لتعطيل خطط المنافس وإبطال مفعول أسلحته النفسية.

    يجب على مدرب برشلونة أن يجعل ردوده مقتصرة تمامًا على الجوانب الفنية داخل المستطيل الأخضر دون الالتفات لأي مؤثرات خارجية.

    الانشغال بالردود المتبادلة سيعني حتمًا خسارة المعركة خارج الملعب وهي خسارة ستترجم سريعًا إلى تخبط وفقدان للتركيز التكتيكي داخل الملعب وهو فخ يجب تجنبه بأي ثمن لضمان استقرار الفريق والمنافسة الحقيقية على الألقاب.


