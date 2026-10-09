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Awan Aman Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

جعل بولبينه "جناح من ورق": عواد أمان "جوهرة دوري جوّي" التي غفل عنها جيسوس .. 84 دقيقة بدأت وانتهت بالقلق!

فقرات ومقالات
النصر
الدرعية
دوري روشن السعودي
دوري جوّي للنخبة تحت 21
عواد أمان

ماذا صنع عواد أمان في أول اختبار في دوري روشن هذا الموسم؟

كيف يفكر أنج بوستيكوجلو؟ ذلك هو السؤال الذي ظل يراود جماهير النصر، بعد إعلان تشكيل مباراة الدرعية، حيث قرر المدرب الأسترالي، الدفع بعواد أمان "أساسيًا"، وهو اللاعب الذي يشارك برفقة فريق تحت 21 عامًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

بماذا كان يفكر بوستيكوجلو، حينما فضّل لاعب دوري جوّي، ليشارك منذ بداية المباراة، مع تواجد أيمن يحيى وسعد الناصر على مقاعد البدلاء؟ في لقاء شهد فوز النصر على الدرعية، بثلاثية دون مقابل، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

هل نجح عواد أمان، في هذا الاختبار؟ يجيب موقع GOAL، على هذا السؤال، باستعراض أبرز لمحات اللاعب الشاب في مباراة الدرعية..

  • موهبة غفل عنها جيسوس

    ما هذا الحظ يا عواد أمان؟ عندما نال فرصة المشاركة مع الفريق الأول، كانت في حقبتي لويس كاسترو وستيفانو بيولي، وفي حقبة جورج جيسوس، التي شهدت تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي، لم يشارك في أي مباراة.

    مشاركات عواد أمان مع الفريق الأول:

    * الجولة 26 من دوري روشن "2023-2024": فاز النصر على أبها (8-0).

    * الجولة 34 من دوري روشن "2023-2024": فاز النصر على الاتحاد (4-2).

    * الجولة 31 من دوري روشن "2024-2025": فاز النصر على الأخدود (9-0).

    وبينما كان أيمن يحيى وسعد الناصر على مقاعد البدلاء، قرر أنج بوستيكوجلو، أن يمنح صاحب الـ21 عامًا، فرصة المشاركة الرابعة، والأولى من بداية المباراة.

    وفي الوقت الذي كان جمهور النصر يطالب فيه بضم ظهير أيسر، كان جورج جيسوس يتعامل بمبدأ "التعامل بالعناصر المتاحة"، فكان يُنسب له أنه أعاد اكتشاف أيمن يحيى في هذا المركز، بينما كانت هناك موهبة غفل عنها المدرب البرتغالي، ربما كانت لتحسب له، إذا ما قرر اكتشافها على غرار أنجيلو جابرييل، الذي قدمه للجماهير، كلاعب محوري في وسط الميدان.

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  • هل نجح عواد أمان في اختبار الدرعية؟

    في البداية، هل تتذكرون عواد أمان، ذلك الذي نجح في هز شباك الهلال، من ركلة حرة، بتسديدة أرضية رائعة، في مايو 2025، خلال منافسات دوري الشباب.

    وبالإجابة على السؤال الذي ذكرته، فإن الإجابة هي: بامتياز. حيث كان عواد بمثابة "صمام الأمان"، في الجبهة اليسرى، بينما كان يواجه تحركات الجناح الخطير عادل بولبينه، أو كراته العرضية من الطرف الآخر، كما فرض رقابة لصيقة على عبد العزيز الفرج.

    تألق أمان تمثل في نقطتين؛ الكرات العرضية، والالتحامات البدنية، رغم أنه كاد أن يورّط النصر في ركلة جزاء للدرعية، بتدخله على داروين نونيز في الدقيقة 39، إلا أن الحكم محمد السماعيل، لم ينقذه فقط بعدم احتساب الركلة، كونه كان "تنافسًا" طبيعيًا مع نونيز، وإنما كشف الستار عن شراسته في منع أي تحركات من الطرف الأيمن للدرعية، رغم تلقيه أيضًا بعض الدعم من سامو كوستا وساديو ماني.

  • Sadio Mane NassrGetty

    خطف اللقب المفضل لماني

    وبالنظر إلى أداء الجبهة اليسرى للنصر، فإنها أظهرت انسجامًا بين عواد أمان وساديو ماني، والذي وضح جليًا في واحدة من أخطر فرص المباراة، حينما بقي ماني على الطرف وترك المساحة لأمان بالانطلاق وتوجيه كرة عرضية، انتهت برأسية رونالدو ثم تسديدة سامو كوستا، التي تصدى لها قاسم لاجامي على الخط مرتين.

    عواد أمان قدم درسًا مهمًا، يتمثل في أن كنوز "دوري جوّي للنخبة"، تملك الفرصة للتألق، ورغم أن الدرعية لم يكن اختبارًا ضعيفًا، حيث أنه كانت لديه أيضًا بعض اللدغات، إلا أنه من الضروري أن يشارك المواهب الشابّة، في مثل تلك المباريات، حيث يقدمون حلولًا لمراكز سبق وأن تم الشكوى من قلة العناصر بها.

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    وبالاستناد إلى تاريخ عواد أمان "القليل" في دوري روشن، فإنه لا يزال يحتفظ بذلك اللقب الذي كان يميز ساديو ماني في الموسم الماضي، بأن النصر لا يخسر بمشاركته في الدوري، حيث حافظ ماني على ذلك اللقب طيلة موسم 2025-2026، واستمرت السلسلة معه، هذا الموسم، حتى خسر أمام الاتحاد في الجولة الخامسة.

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  • 84 دقيقة كفيلة بقلق جماهير النصر

    ويمكن القول إن مشاركة عواد أمان، بدأت بـ"قلق" وانتهت بـ"قلق"، من حيث ترقب أداء ذلك الشاب الذي يعود للمشاركة بعد غياب طويل، مع الفريق الأول، وانتهت بإصابته نتيجة نزول قوي على الساق أثناء استلام هوائي للكرة، ليستحق اللاعب الذي قدم مباراة طيبة، أن تترقب الجماهير مستوى تلك الإصابة، وتأمل بأن يعود سريعًا إلى الملاعب.

    وعن تلك التجربة، قال عواد أمان، عبر برنامج "ثمانية"، إنه سعيد بأنه يلعب مع لاعبين كبار ويتعلم منهم، وهم يساعدونه بشكل كبير، فيما قدم الظهير الشاب أوراق اعتماده لمشاركة أفضل في المستقبل.

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