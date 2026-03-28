قصة غير مروية من عهد تشافي.. عندما أعاد بائع زيت زيتون جوهرة مفقودة لبرشلونة!

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية النقاب عن كواليس مذهلة غيرت مسار حياة أحد أبرز المواهب الشابة في صفوف نادي برشلونة خلال الآونة الأخيرة.
إذ لم يكن بزوغ نجم اللاعب فيرمين لوبيز وليد صدفة بحتة داخل أروقة النادي بل كان نتيجة تدخل خارجي غير متوقع جاء من قلب إقليم الأندلس وتحديدًا عبر رسالة نصية قصيرة وصلت إلى هاتف المدرب السابق تشافي هيرنانديز من صديق يعمل في تجارة زيت الزيتون.
وهو ما أعاد اللاعب من غياهب النسيان إلى أضواء الشهرة العالمية في رحلة ملهمة تؤكد أن الموهبة قد تضيع أحيانًا لولا تدخل القدر في الوقت المناسب تمامًا.