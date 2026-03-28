علي رفعت

قصة غير مروية من عهد تشافي.. عندما أعاد بائع زيت زيتون جوهرة مفقودة لبرشلونة!

فيرمين لوبيز
برشلونة
الدوري الإسباني

النادي الكتالوني كاد يفقد أحد أبرز مواهبه!

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية النقاب عن كواليس مذهلة غيرت مسار حياة أحد أبرز المواهب الشابة في صفوف نادي برشلونة خلال الآونة الأخيرة.

إذ لم يكن بزوغ نجم اللاعب فيرمين لوبيز وليد صدفة بحتة داخل أروقة النادي بل كان نتيجة تدخل خارجي غير متوقع جاء من قلب إقليم الأندلس وتحديدًا عبر رسالة نصية قصيرة وصلت إلى هاتف المدرب السابق تشافي هيرنانديز من صديق يعمل في تجارة زيت الزيتون.

وهو ما أعاد اللاعب من غياهب النسيان إلى أضواء الشهرة العالمية في رحلة ملهمة تؤكد أن الموهبة قد تضيع أحيانًا لولا تدخل القدر في الوقت المناسب تمامًا.


  • رحلة شاقة في مدرسة الناشئين


    لم تكن مسيرة فيرمين لوبيز في أكاديمية النادي الكتالوني تشبه مسارات النجوم الذين يصعدون بسرعة الصاروخ نحو الفريق الأول فبالرغم من انضمامه للنادي في سن مبكرة قادمًا من ريال بيتيس وتميزه بمهارات فنية لافتة إلا أن الشكوك كانت تحاصره دائمًا داخل أروقة مدرسة الناشئين.

    كان الجدل يتركز بشكل أساسي حول افتقاره للقوة البدنية والقامة الفارعة مما جعل الكثير من المدربين يترددون في المراهنة عليه كلاعب للمستقبل.

    وعندما تسلم تشافي هيرنانديز دفة القيادة الفنية في شهر نوفمبر من عام 2021 لم يكن فيرمين ضمن الأسماء الرنانة المرشحة للتصعيد بل إنه كان يجد صعوبة في المشاركة بانتظام مع فريق الشباب تحت 19 عامًا وهو ما جعل مستقبله مع النادي يترنح على حافة النهاية المبكرة قبل أن تبدأ فعليًا.


    النفي إلى دوري المظاليم


    في مطلع موسم 2022 قررت إدارة النادي الكتالوني إرسال اللاعب الشاب في رحلة إعارة بعيدة عن الأنظار حيث انتقل إلى نادي ليناريس الذي ينافس في درجات الدوري الدنيا.

    كان الهدف من هذه الخطوة هو منح اللاعب فرصة للاحتكاك البدني وتطوير مهاراته بعيدًا عن الضغوط الكبيرة في برشلونة ولكن الحقيقة المرة هي أن اللاعب سقط من حسابات كشافي النادي ومدربي الفرق السنية المختلفة.

    وفي ذلك الوقت بدأ فيرمين في تقديم مستويات استثنائية في الأندلس حيث سجل الأهداف وصنع الفارق بفضل ذكائه الميداني وقدرته على اللعب بكلتا القدمين ببراعة فائقة ومع ذلك لم تصل هذه الأخبار إلى المكاتب الفنية في برشلونة التي انشغلت بأسماء أخرى.

    كان ذلك حتى تدخل الصديق الأندلسي دومينجو الذي كان معتادًا على إرسال أجود أنواع زيت الزيتون من مقاطعة خاين إلى منزل تشافي هيرنانديز.


  • رسالة نصية تعيد ترتيب الأوراق


    تلقى تشافي رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" من دومينجو بائع الزيتون يخبره فيها بضرورة الالتفات إلى المستويات المبهرة التي يقدمها فيرمين لوبيز في صفوف ليناريس مذكّرًا إياه بأن هذا اللاعب لا يزال ملكًا لبرشلونة.

    أثارت هذه الرسالة فضول المدرب الذي كان قد شاهد اللاعب في حصة تدريبية واحدة فقط خلال أشهره الأولى مع الفريق الأول ولكنه لم ينس تلك اللمحة الفنية التي رآها حينها.

    وبناءً على هذه التوصية غير التقليدية أصدر تشافي تعليماته الفورية للطاقم الفني بمراقبة اللاعب بشكل دقيق ومتابعة مبارياته في النصف الثاني من الموسم.

    وما رآه المحللون كان مذهلًا حقًا فقد أثبت فيرمين أنه نضج كرويًا بشكل كبير وتجاوز كافة العقبات البدنية التي كانت تعيق مسيرته سابقًا ليصبح الهداف الأول لفريقه في تلك الفترة.


  • من الظل إلى أضواء الشهرة


    رغم التألق لافت في فترة الإعارة لم تكن خطط النادي تشمل عودة فيرمين لوبيز بل كانت التوجهات تسير نحو بيع عقده أو إعارته مجددًا لتوفير السيولة المالية.

    لكن تشافي هيرنانديز الذي بات مقتنعًا تمامًا بقدرات اللاعب بفضل تقارير طاقمه الفني والشرارة التي أطلقها بائع الزيتون أصر على ضم اللاعب لقائمة الفريق التي خاضت الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    لم يستغرق اللاعب سوى حصة تدريبية واحدة هناك ليجعل تشافي يهمس لمساعديه بأن هذا الشاب يفهم اللعبة بشكل أفضل من الكثير من المحترفين.

    وجاءت لحظة الحقيقة في مباراة القمة الودية أمام ريال مدريد حيث نزل فيرمين إلى أرض الملعب وسجل هدفًا صاروخيًا من مسافة بعيدة كما قدم تمريرة حاسمة ليؤكد للعالم أجمع أن برشلونة يمتلك جوهرة حقيقية كادت أن تضيع بسبب الحسابات البدنية الخاطئة.

    بيت القصيد


    تثبت قصة فيرمين لوبيز أن كرة القدم ليست مجرد أرقام وإحصائيات جامدة بل هي لعبة تعتمد في كثير من الأحيان على النظرة الثاقبة والفرص التي قد تأتي من مصادر غير متوقعة تمامًا.

    فلو لم يهتم بائع زيتون بسيط بمتابعة لاعب معار في دوري الدرجة الثالثة ولو لم يمتلك الجرأة لمراسلة مدرب واحد من أكبر أندية العالم لربما انتهى المطاف بفيرمين في أندية مغمورة ولخسر برشلونة موهبة فذة قادرة على صناعة الفارق لسنوات طويلة قادمة.

    إنها رسالة لكل لاعب شاب بأن الأضواء قد تغيب قليلًا لكن الموهبة الحقيقية تجد دائمًا طريقها للظهور ولو عبر رسالة نصية بسيطة.


