يرى بطل العالم الأسبق توني كروس أن إسبانيا هي المرشحة للفوز في المباراة النهائية لكأس العالم ضد الأرجنتين.
توني كروس يرشح إسبانيا لكأس العالم: يستطيعون تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في الأرجنتين بهذه الحالة!
كروس يثق بفوز إسبانيا في نهائي كأس العالم
وقال كروس في بودكاسته «كروس وكروس - كأس العالم تحت المجهر» قبل نهائي كأس العالم يوم الأحد: «إذا تمكنوا من تقديم هذا الأداء مجددًا في المباراة النهائية، فسيكونون المرشحون للفوز وسيفوزون بالمباراة».
وأضاف كروس: «عندما يتمكن منتخب مثل إسبانيا من لعب المباراة من البداية مع التقدم في النتيجة، فإنك لا ترغب في مواجهتهم».
ويرى فيليكس، شقيق كروس، أن الفارق الأكبر بين الفريقين المتأهلين للنهائي يكمن في نهج كل منهما. وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا: «فريق يظهر عاطفيًا للغاية، بالدموع في العيون وهم الأرجنتينيون. أما الإسبان فيتميزون بموضوعية تتسم بالكمال».
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كروس: إسبانيا لا يمكن هزيمتها عندما تتقدم في النتيجة
ومع ذلك، حذر من أبطال العالم القادمين من أمريكا الجنوبية قائلاً: «إذا تهاونوا قليلاً، فإن الأرجنتين ستستغل كل ثغرة تفتح أمامها». وأيد توني رأيه، مشيراً إلى أن المباراة النهائية قد تنقلب تماماً، خاصةً إذا تقدم الفريق القادم من أمريكا الجنوبية في النتيجة. وقال: «عندها ستكون لدينا مباراة كرة قدم حقيقية»، وستواجه إسبانيا «مهمة صعبة».
أما إذا تقدمت إسبانيا في النتيجة، فإن توني يتوقع نتيجة حاسمة: «إذا سجلت إسبانيا الهدف الأول، فانسوا الأمر. عندها ستتلقى الأرجنتين ثلاثة أو أربعة أهداف». ولن تتمكن الأرجنتين عندئذٍ من إيجاد أي حلول.
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