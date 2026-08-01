سجل أمام يان سومير وأصبح مطلوبًا في ليفربول .. خلايلة يقود سان خيلواز للسوبر البلجيكي بمساعدة "ماك أليستر"!

ساهم الجناح صاحب الأصول العربية الإسرائيلية، عنان خلايلة، في حصول فريقه يونيون سان خيلواز، على بطولة كأس السوبر البلجيكي، بعد التفوق على كلوب بروج.

خلايلة لم يبدأ اللقاء كأساسي، بل ظهر كبديل في الشوط الثاني، وتمكن من مساعدة فريقه في العودة للمباراة بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد سجله نيكولو تريسولدي.

سان خيلواز سجل التعادل بعد نزول خلايلة، وذلك عن طريق كيفين ماك أليستر شقيق أليكسيس نجم ليفربول المعروف، وبعدها لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالسوبر المحلي.

فريق خلايلة كان صاحب الأفضلية في ركلات الترجيح، بعدما انتصر بنتيجة 5/4، حيث سجل جميع ضرباته، بينما أضاع شيفيو تساوا ركلة للفريق الخصم.



