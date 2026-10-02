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Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
علي سمير

منتخبان في عائلة واحدة .. ابن عم عنان خلايلة يسير عكس التيار ويتجه لتمثيل منتخب فلسطين

عنان خلايلة
الكيان العبري
I. Khalaili
فلسطين
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس

والده كشف عن السبب

انقسام بين عائلة عنان خلايلة لاعب كريستال بالاس، ففي الوقت الذي قرر فيه شقيقه اللعب للمنتخب الإسرائيلي، اتجه ابن عمه إلى خيار آخر تمامًا.

خلايلة ظهر على الساحة الأوروبية بشكل واضح خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد تألقه مع أونيون سان خيلواز البلجيكي، مما أدى لانتقاله إلى صفوف كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 24.50 مليون يورو، بعد فشل انضمامه لإنتر الإيطالي.


  • Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ما هي القصة؟

    موقع "ynetnews" كشف عن تفاصيل جديدة تخص عائلة خلايلة، حيث أكد أنه في الوقت الذي يرتدي فيه عنان وشقيقه إياد قميص المنتخب الإسرائيلي، قرر ابن عمهما اللعب لنظيره الفلسطيني، رغم الصراعات السياسية بين الطرفين.

    وأوضح أن يونان بدارنة، البالغ من العمر 16 عاما، يلعب مع المنتخب الفلسطيني للفئة العمرية تحت 17 سنة، بعدما أكد والده إن كل محاولات التواصل مع الاتحاد الإسرائيلي لم تتوج بالنجاح.


  • حدث غير عادي

    وتحدث الموقع عن هذه الحالة التي لا تحدث كثيرًا، في ظل التعقيدات السياسية التي تعيشها المنطقة خلال السنوات الماضية، وتعتبر قصة عائلة خلايلة من أبرز الأدلة على ذلك.

    في الماضي، شاهدنا بعض الأشقاء واللاعبين من عائلة واحدة يمثلون منتخبات مختلفة، مثل كيفين برنس بواتينج الذي لعب مع غانا، وشقيقه جيروم بواتينج مدافع ألمانيا السابق، ولكن حالة خلايلة وشقيقه وابن عمه تبدو أكثر تعقيدًا.


  • اختبار آسيوي ليونان

    وفي الوقت الذي يعتبر فيه خلايلة أحد أبرز اللاعبين في بلاده مؤخرًا، ويستعد الآن للعب امام كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، يستعد ابن عمه يونان للدخول في مسار مختلف تمامًا.

    وقال موقع "ynetnews" إن إياد سبق شقيق عنان سبق له اللعب مع منتخب إسرائيل تحت 21 سنة، بينما يلعب ابن عمهما يونان مع منتخب فلسطين للشباب في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة والمقامة في الأردن.


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  • Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    بداية خلايلة مع كريستال بالاس

    رغم التوقعات الكبيرة من صاحب الـ24 سنة عند تنافس إنتر وكريستال بالاس ونوتنجهام فورست على ضمه في الصيف، إلا أن اللاعب لم يقدم الكثير في رحلته الجديدة بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

    وشارك اللاعب في 5 مباريات في البريميمرليج، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، وخاض مباراة واحدة مع كريستال بالاس في الدوري الأوروبي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

  • Austria v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD1Getty Images Sport

    الأصول العربية-الإسرائيلية

    وُلد عنان في حيفا في 3 سبتمبر 2004، وينحدر من عائلة فلسطينية من عرب 48 أو عرب الداخل كما يلقبون، تعود جذورها إلى سخنين المدينة الفلسطينية.

    وقد أثرت نشأته في بيئة متعددة الثقافات تأثيرًا عميقًا على هويته كرياضي عربي-إسرائيلي، يركز على الاندماج والتعايش السلمي بحسب تصريحاته الشخصية في برنامج "حركة share".

    ويقول خلايلة: "قرار السفر للاحتراف لم يكن سهلًا بالابتعاد عن أمي، أنا لاعب يحب التدريب ولا يحب الاستهتار والسهر وعدم الالتزام ومعرفة البنات، أنا أحب التواضع، ويجب المواظبة على الصلاة والصوم لأن هذا لا يقل أهمية عن التمرين، كنت أدعي أن يفتح الله علي في التمرين".

    كما رد خلالية في المقابلة التي أُجريت قبل عامين وقت انتقاله إلى بلجيكا على مطالبة الجمهور له للخروج بموقف بخصوص الحرب في غزة بالنظر لجنسيته الإسرائيلية وأصوله العربية الفلسطينية: "حاولت أن لا أتدخل، تلقيت رسائل من الجمهور تطالبني أن أقول شيئًا ولكن قررت أن أكتب أنني أريد سلام للشعبين ويعود الجميع سالمين ويرحم من رحلوا، وأنا راضي على موقفي".