"عملية ليفاندوفسكي": نادٍ كبير يدرس بجدية انتقال نجم هجوم برشلونة

كان أسطورة يوفنتوس ديفيد تريزيجيه قد دعا بقوة في صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» إلى انتقال ليفاندوفسكي. وقال تريزيجيه، الذي فاز بثلاثة ألقاب دوري مع «البيانكونيري»، إن ليفاندوفسكي «هو أحد آخر المهاجمين الحقيقيين إلى جانب هالاند» و«قوي وذكي». وقال الفرنسي البالغ من العمر 48 عاماً، الفائز بكأس العالم وكأس أوروبا، إنه "سيحمل ليفاندوفسكي بنفسه إلى تورينو".

إلى جانب يوفنتوس، يرتبط اسم المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند أيضًا بأندية من السعودية ودوري MLS. كما ظهرت أندية مثل أتلتيكو مدريد وفنربخشة وميلان في شائعات الانتقالات.