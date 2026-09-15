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علي سمير

"عدوى توتنهام" تضرب مرموش أمام ليفربول .. مدافع الريدز "تنمر عليه" في هزيمة فضحت أسوأ عيوبه!

فقرات ومقالات
ليفربول ضد توتنهام هوتسبير
ليفربول
توتنهام هوتسبير
كأس رابطة المحترفين
عمر مرموش

سقوط جديد لتوتنهام في بداية مُحبطة للموسم مع دي زيربي

إلى كل عشاق اللاعب المصري محمد مرموش .. لا جديد .. سيكون عليكم الانتظار للمباراة القادمة حتى يتألق اللاعب أخيرًا في تجربته الجديدة مع توتنهام، لأن ذلك لم يحدث أمام ليفربول.

توتنهام توجه بزيارة إلى ملعب أنفيلد معقل الريدز مساء الثلاثاء، ببطولة كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب" طمحًا في إنهاء السلسلة السلبية التي يعيشها الفريق في الدوري الإنجليزي دون تحقيق أي انتصار أو تسجيل أي أهداف.

سبيرز سجلوا أخيرًا، ولكنه الهدف الذي أحرزه كونور جالاجر، قابله ليفربول بثلاثية عن طريق دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وأليكسيس ماك أليستر، ليخرج المدرب روبرتو دي زيربي من أول بطولة له مع النادي اللندني.

الأمر أصبح معتادًا لدى توتنهام، تمامًا مثل مستويات عمر مرموش الذي يبدو أنه يحتاج إلى المزيد من الجهد لإنقاذ مسيرته الكروية..


  • FBL-ENG-LCUP-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    تعرض للتنمر

    منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر سيتي، كان يبدو أن مرموش يعاني كثيرًا من أجل التأقلم على الكرة الإنجليزية، التي تحتاج إلى قدرات بدنية عالية جدًا من أجل النجاح فيها.

    ومن أهم المميزات التي يفتقدها مرموش، هي عدم وجود الحدة والشراسة الكافية في التعامل مع الكرة وكذلك المدافعين، مما يجعله معرضًا باستمرار لفقدان الكرة في أماكن حساسة.

    مرموش تعرض لـ"التنمر" اليوم من الناحية البدنية في أكثر من لقطة، لعل أبرزها الكرة التي قطعها منه لاعب ليفربول الشاب جيريمي جاكيه البالغ من العمر 21 سنة فقط.

    جاكيه يعتبر من "المستجدين" في البريميرليج، ولا يمتلك القوة الكافية ولا الخبرة في البطولة، ولكن قدراته الحالية كانت كافية بشكل كبير في السيطرة على مرموش والحد من خطورته تمامًا.

    الأمر لم يتوقف فقط عند جاكيه، رونالد أراوخو، النجم المُعار من برشلونة كان له دورًا بارزًا في تحجيم مرموش، والذي يؤكد لنا مرة أخرى أنه لا يمتلك صفات المهاجم الصريح المناسب للدوري الإنجليزي.

    دي زيربي يتمسك بموقفه ويدفع بمرموش في مركز المهاجم الصريح، رغم أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن اللاعب يسير بخطوات ثابتة نحو تجربة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    عدوى منتشرة في الفريق

    بغض النظر عن سوء مستوى مرموش، والصعوبة البالغة التي يجدها في الالتحامات البدنية للمدافعين، وعجزه في الاحتفاظ بالكرة بحالة وقوفه بظهره للمرمى، إلا أن المشكلة أكبر بكثير من الدولي المصري.

    توتنهام يعيش كابوسًا حقيقيًا من ناحية التهديف، والأمر تحول إلى مشكلة نفسية ضربت أغلب لاعبي الفريق بالكامل وليس مرموش فقط، لأن الجميع أصبح الآن ينتبه إلى حقيقة أن هناك مشكلة ضخمة في تسجيل الأهداف.

    هدف جالاجر لم يحل المشكلة بالكامل، بل يمنح البصيص من الأمل حول انكسار النحس، ولكن لو نظرنا إلى الفرص المُهدرة سنتأكد أن هناك ما أشبه بـ"عدوى إضاعة الفرص" منتشرة بين الجميع.

    توتنهام كان الفريق الأكثر استحواذًا على الكرة، بنسبة 56% مقابل 44% للفريق الخصم، لذلك الأمور لم تكن سيئة، والفرصة أتيحت أكثر من مرة للسيطرة على الأمور.

    مجموع تسديدات توتنهام وصل إلى 17 مرة مقابل 12 لليفربول، ومع ذلك خرج الفريق بهدف واحد بشق الأنفس، مع الكثير من الفرص الضائعة، حيث تصدى جورجي مامارداشفيلي لـ5 كرات خطيرة من سبيرز.

    الإحباط كان واضحًا على الجميع، سواء اللاعبين أو المدرب، لذلك القصة أصبحت أكبر بكثير من ضعف مرموش، بل أزمة عامة يجب أن يحلها دي زيربي قريبًا قبل أن يجد نفسه خارج توتنهام في أقرب وقت ممكن.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    لقطة يمكن البناء عليها

    على الرغم من إهداره للفرص وفشله في الكثير من الالتحامات البدنية، إلا أن مرموش لم يكن سيئًا بالدرجة التي شاهدناها في الأسابيع الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2027.

    مرموش كان على وشك صناعة الفارق لتوتنهام في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعدما عبر داخل منطقة جزاء ليفربول بمجهود فردي، وسدد الكرة بصورة جيدة ولكن مامارداشفيلي تصدى لها ببراعة.

    هل تصرف الدولي المصري بالطريقة المثالية؟ ربما كان عليه تسديد الكرة في زاوية أبعد، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن زاوية التصويب كانت شبه مغلقة عندما قام بتهيئة نفسه للتسديد.

    لقطة رائعة يمكن ضمها إلى بعض اللقطات الأخرى، والمشاهد التي حاول مرموش التداخل فيها بدلًا من الهرب والاختباء مثل الفرصة الخطيرة التي صنعها لم، بل كان يمكنه تعديل النتيجة 2/2 في الكرة التي تصدى لها حارس ليفربول، حيث صنعها بمجهوده الشخصي.

    العلامة الأبرز تظل فقدانه للكرة بصورة متكررة "16 مرة" خلال المباراة، وهذا رقم لا يليق بلاعب يحاول القتال للبحث عن ذاته، والفرصة لا تزال قائمة رغم الحالة المُحبطة التي يعيشها توتنهام.

    الوضعية صعبة على مرموش والجميع، ولكن لا يمكن الحكم على قصته مع توتنهام بالانتهاء، لعلنا نشهد زوال "عدوى الفرص الضائعة"، ويظهر لنا دي زيربي أخيرًا الأشياء التي يتحدث عنها في مؤتمراته الصحفية من وعود بكرة ممتعة نتائج إيجابية.

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