"عدوى توتنهام" تضرب مرموش أمام ليفربول .. مدافع الريدز "تنمر عليه" في هزيمة فضحت أسوأ عيوبه!

إلى كل عشاق اللاعب المصري محمد مرموش .. لا جديد .. سيكون عليكم الانتظار للمباراة القادمة حتى يتألق اللاعب أخيرًا في تجربته الجديدة مع توتنهام، لأن ذلك لم يحدث أمام ليفربول.

توتنهام توجه بزيارة إلى ملعب أنفيلد معقل الريدز مساء الثلاثاء، ببطولة كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب" طمحًا في إنهاء السلسلة السلبية التي يعيشها الفريق في الدوري الإنجليزي دون تحقيق أي انتصار أو تسجيل أي أهداف.

سبيرز سجلوا أخيرًا، ولكنه الهدف الذي أحرزه كونور جالاجر، قابله ليفربول بثلاثية عن طريق دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وأليكسيس ماك أليستر، ليخرج المدرب روبرتو دي زيربي من أول بطولة له مع النادي اللندني.

الأمر أصبح معتادًا لدى توتنهام، تمامًا مثل مستويات عمر مرموش الذي يبدو أنه يحتاج إلى المزيد من الجهد لإنقاذ مسيرته الكروية..



