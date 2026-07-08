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زهيرة عادل

من عمر مرموش إلى الحكم فرانسوا ليتكسير .. أنا مدين لك ولن أنسى معروفك أبدًا!

فقرات ومقالات
عمر مرموش
مصر
F. Letexier
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
كأس العالم

الدرس قاسٍ، لكن لعل صاحب الـ27 عامًا يستوعبه سريعًا ويعوض المصريين..

أعلم أن غضبك الآن عاصفة لن تهدأ في غضون ساعات، وإن هدأت فستتجدد مع كل مباراة حتى نهاية كأس العالم 2026 ومع كل لقاء للمنتخب الأرجنتيني بعده، بل وربما في كل مرة ترى بها ليونيل ميسي، إن كنت من أصحاب نظرية "حصده للبطولات بالمجاملة".

أنا مثلك تمامًا؛ أشعر بالقدر نفسه من الغضب، فقد تحولت من شخص يأمل فقط لو نعبر من دور المجموعات ثم نودع البطولة من دور الـ32 دون أي ذرة حزن إلى طموح الانتصار أمام بطل العالم 2022، بل والوصول بعيدًا بوضع أقدامنا في المربع الذهبي بالحدث العالمي .. حتى أتى سيناريو التانجو ليضرب حُلمنا في مقتل، بطريقة تُصنف ضمن الأسوأ في تاريخ الساحرة المستديرة، إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.

الجميع ربما يتفق حاليًا على أن المنتخب المصري "ذُبح" من قبل الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وموجة الغضب الجم موجهة نحوه في المقام الأول .. فإن لم تكن ممن يرون أن مصر ظُلمت في لقطة إلغاء هدف مصطفى زيكو وفي عدم احتساب ضربة جزاء سواء لحمدي فتحي أو محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، فمؤكد أن الجميع متفق على أنه لعب على تفاصيل بسيطة، أثرت على نفسية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وصدرت لهم طاقة الظلم.

لكن ربما ما نختلف به بعض الشيء هي أن طاقة الغضب التي لدي موجهة كذلك نحو عمر مرموش .. فإن إن كان بيننا مدين للحكم الفرنسي، فلن يكون لاعبو الأرجنتين وحدهم، إنما محترفنا في مانشستر سيتي كذلك..


  • شكرًا ليتكسير .. مرموش لن ينسى معروفك أبدًا!

    نعم! ربما هذا لسان حال عمر مرموش، نحن لا نعرفه ولا نفتش في نواياه، لكن أي شخص مكانه، كان حتمًا سيكون مدينًا للحكم الفرنسي.

    لمَ لا؟! فقد شتت ليتكسير انتباه الجماهير عن تصرف مرموش "الساذج" في الوقت القاتل من المباراة بينما كانت النتيجة (2-2)، والمنتخب المصري يقود هجمة مرتدة خطيرة بقيادة محمد صلاح؛ 3 على 2، ليقرر محترف مانشستر سيتي أن يرتكب كافة الأخطاء الممكنة من لاعب هاوٍ في لقطة واحدة .. الكلمات لا تسعفنا لشرح اللقطة، الفيديو وحده يكفي لتدرك المعروف الذي قدمه الحكم الفرنسي للاعب بحالة التوتر التي خلقها في الدقائق الأخيرة.



    ابحث كما شئت، لكنك لن تجد أي مبرر لتصرف مرموش، فهو من نزل بديلًا وبعقلية لم تتأثر بعد بحالة التوتر في الملعب مقارنة ببقية زملائه، بخلاف كونه اللاعب المحترف في أوروبا من سنوات ومعتاد على مثل هذه الضغوطات.

    ربما حتى تحمل المدير الفني حسام حسن مسؤولية الدفع به، أتفق معك جزئيًا في هذه النقطة، لكن الجانب الآخر من المشهد يقول إن التغيير أتى بثماره وقد كنا على مقربة من إحراز الهدف الثالث لولا تصرف مرموش الثالث!

    قد تقول "لماذا عمر مرموش بالتحديد فهناك محمود حسن تريزيجيه تعامل بأنانية أيضًا في هجمة أخرى؟"، هذا ما سأخبرك به في السطور التالية..

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  • الأسوأ على الإطلاق

    لومنا لمرموش هنا ليس فقط على تلك الفرصة التي أهدرها أمام الأرجنتين وتعامله السيئ بها، إنما على مجمل أعماله في كأس العالم 2026..

    صاحب الـ27 عامًا هو أسوأ لاعب على الإطلاق في المنتخب المصري على مدار الخمس مباريات التي خاضها الفراعنة، وربما هذا ما دفع حسام حسن لإبقائه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة التانجو – قبل الدفع به كبديل – بعدما كان أساسيًا في كافة المباريات السابقة.

    والحقيقة أن هيثم حسن؛ محترف ريال أوفييدو، أحرج لاعب مانشستر سيتي كثيرًا، سواء بما قدمه أمام أستراليا أو الأرجنتين.

    مرموش لم يقدم أي تمريرة حاسمة لزملائه طوال المونديال، كما لم يسجل أي هدف، مع صناعته لثلاث فرصة غير مستغلة، وتسديده لخمس تسديدات منها اثنتين فقط على المرمى.. ومن ضمن هذه الإحصائية، إهداره لفرصة محققة أمام أستراليا بغرابة شديدة، كانت عاملًا في اللجوء لركلات الترجيح، وكذلك تبعها بتصرفه "الساذج" أمام الأرجنتين.



    إحصائية مخجلة لم يرد أن ينصب نفسه نجمًا أول للفراعنة .. نعم! هذه هي الصورة التي صدرها لنا مرموش من خلال مستواه في كأس العالم، فقد قدم أسوأ نسخة له في الملاعب، في وقت يتألق به لاعبون ناشطون في الدوري المصري.

    والحديث هنا ليس حتى عن مجرد أرقام، رغم أن مركزه يُحسب بالأرقام في الأساس، لكن حتى في تعامله في كل مرة تصل الكرة له، إذ كنا مصيرها في أقدام لاعبي الخصم .. بالأخير اكتفى مرموش بلقب "ملك المراوغات" الذي منحته له الصحف الأجنبية بعد الجولة الأولى، ومن هنا انتهى المونديال بالنسبة له.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هل رأيت منتخب مصر من قبل؟

    هذا السؤال موجه لعمر مرموش، فقد حضر إلى كأس العالم وكأنه لم يكن متابعًا لتلك السنوات التي تعرض خلالها قائده محمد صلاح لكم كبير من الانتقادات على خلفية اتهامات "الاستعلاء على منتخب مصر"!

    على الأقل كان صلاح يواجه هذه الاتهامات وهو النجم الأول في ليفربول وحقق ما حققه في ملاعب أوروبا .. نقصد أن لديه يدفعه للاستعلاء، إن صدقت في الأساس تلك الاتهامات!

    لكن ماذا عنك يا مرموش؟ .. أتيت وأنت لاعب بديل في مانشستر سيتي، لا يعترف بك بيب جوارديولا، ولم تحقق ما حققه صلاح، فعلى أن شيء تستند في تعمدك الاحتفاظ بالكرة والمراوغة أكثر من اللازم في كل مرة تستلم بها الكرة!

    الحقيقة أن اللجوء لاتهام مرموش بالاستعلاء نابع من إمكاناته التي يعرفها الجميع أكثر منه تفتيش في النوايا، أما الزاوية الأقرب لتحليلنا فقد حضر وهو يريد توجيه رسالة للجميع أنه خليفة محمد صلاح في العالمية بعد نهاية مشواره مع ليفربول والحديث عن احتمالية اعتزاله اللعب الدولي.

    راهن مرموش على إمكاناته ليكون اللاعب "صاحب اللقطة"، لكنها خذلته، في وقت الرهان به على الجماعية لا يخسر أبدًا، حتى وإن كنت خارقًا، فلا يوجد لاعب يمكن أن يتفوق رهانه على نفسه أكثر من الجماعية سوى ليونيل ميسي.

    نحن لا نلوم مرموش على بحثه عن وضع بصمة في الحدث العالمي، لكن يا رجل قضيت دور المجموعات بتلك العقلية ولم تنفعك، فلماذا اصطحبتها معك في دوري الـ32 والـ16؟!


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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    نحن في عصر حسام حسن يا مرموش!

    في النهاية، هذه السطور ليست لذبح عمر مرموش، سيظل واحدًا من نجومنا في ملاعب أوروبا الذين نتشرف بهم، فقد وصل بجهده وعرقه إلى مانشستر سيتي ولإمكاناته كل الاحترام والتقدير.

    لكن لعلها تكون الصيحة التي تجعله يستفيق من "ماضي المنتخب المصري" الذي كان يقوم على تنصيب لاعب نجمًا له – محمد صلاح - وهو ما دفع الفراعنة ثمنه كثيرًا، لذا لن يكون هناك "خليفة لمو" في منتخبنا، لأننا في عصر حسام حسن.

    العصر الذي تتفوق به الجماعية على المهارات الفردية، والشخصية على الخطط التكتيكية، والروح على الإمكانات الفنية.

    صحيح أنها فترة قاسية علينا بالنظر لما قدمه عمر مرموش طوال المونديال على المستوى الفردي، لكنها قاسية كذلك على اللاعب نفسه، فقد أراد الدرس أن يتجلى في حدث ككأس العالم، لكنه لن يكون النهاية إن استوعبه محترف مانشستر سيتي جيدًا!

    وأخيرًا .. شكرًا ليتكسير الذي خفف من حمل الانتقادات الموجهة لعمر مرموش، لعله يتعلم الدرس ويعوض الجماهير المصرية في كأس أفريقيا 2027.



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