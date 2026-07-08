من عمر مرموش إلى الحكم فرانسوا ليتكسير .. أنا مدين لك ولن أنسى معروفك أبدًا!

أعلم أن غضبك الآن عاصفة لن تهدأ في غضون ساعات، وإن هدأت فستتجدد مع كل مباراة حتى نهاية كأس العالم 2026 ومع كل لقاء للمنتخب الأرجنتيني بعده، بل وربما في كل مرة ترى بها ليونيل ميسي، إن كنت من أصحاب نظرية "حصده للبطولات بالمجاملة".

أنا مثلك تمامًا؛ أشعر بالقدر نفسه من الغضب، فقد تحولت من شخص يأمل فقط لو نعبر من دور المجموعات ثم نودع البطولة من دور الـ32 دون أي ذرة حزن إلى طموح الانتصار أمام بطل العالم 2022، بل والوصول بعيدًا بوضع أقدامنا في المربع الذهبي بالحدث العالمي .. حتى أتى سيناريو التانجو ليضرب حُلمنا في مقتل، بطريقة تُصنف ضمن الأسوأ في تاريخ الساحرة المستديرة، إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.

الجميع ربما يتفق حاليًا على أن المنتخب المصري "ذُبح" من قبل الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وموجة الغضب الجم موجهة نحوه في المقام الأول .. فإن لم تكن ممن يرون أن مصر ظُلمت في لقطة إلغاء هدف مصطفى زيكو وفي عدم احتساب ضربة جزاء سواء لحمدي فتحي أو محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، فمؤكد أن الجميع متفق على أنه لعب على تفاصيل بسيطة، أثرت على نفسية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وصدرت لهم طاقة الظلم.

لكن ربما ما نختلف به بعض الشيء هي أن طاقة الغضب التي لدي موجهة كذلك نحو عمر مرموش .. فإن إن كان بيننا مدين للحكم الفرنسي، فلن يكون لاعبو الأرجنتين وحدهم، إنما محترفنا في مانشستر سيتي كذلك..



