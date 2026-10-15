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محمود خالد

مصادفة غريبة وراء الاعتذارات المتكررة .. غياب عمر خريبين أمام ناساف يفتح باب الجدل!

عمر خربين
سوريا
الوحدة
ناساف كارشي
دوري أبطال آسيا 2

هل الأمر مصادفة؟

"هل الأمر من قبيل الصدفة؟"، ذلك السؤال الذي بات يراود متابعي النجم السوري عمر خريبين، الذي تخلّف عن السفر مع فريقه الوحدة الإماراتي، إلى أوزبكستان، من أجل مواجهة ناساف الأوزبكي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

هناك من يمرّ معه الخبر مرور الكرام، وآخر يتابع بغرابة، فكرة عدم تواجد عمر خريبين في أي مواجهة ضد أوزبكستان، سواءً مع الأندية أو المنتخب السوري، وهو الأمر الذي وُصف بأنه "متكرر"، وبسببه ذات مرة تقرر حرمان خريبين من تمثيل "نسور قاسيون" مدى الحياة، قبل أن يتم التراجع عن القرار، إلا أن غيابه عن رحلة الوحدة مؤخرًا، فتح باب التساؤلات بشأن السر وراء هذا الغياب المتكرر.

  • لماذا غاب خريبين عن مباراة ناساف؟

    وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى السبب وراء غياب عمر خريبين عن بعثة الوحدة، في مباراة ناساف، بأنه تعرض لكدمة خفيفة خلال مباراة الظفرة، ليقرر الجهاز الفني، بقيادة بريكليس شاموسكا، إراحته، وعدم المجازفة بمشاركته، في ظل ضغط روزنامة المباريات، فيما يُنتظر أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المُقبلة أمام خورفكان، في الدوري الإماراتي.

    ورغم ذلك، إلا أن خبر غيابه قد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه قصة متكررة، الأمر الذي دفع بعض المتابعين، للسخرية من الأمر، بالتعليق بأنه يخاف من الطيران لمسافات بعيدة.

  • صدفة أم شيء آخر؟

    بالنظر إلى تلك القصة التي أثارت جدلًا، فإن عمر خريبين سبق وأن خاض مباراة قاد فيها منتخب سوريا، لتحقيق انتصار ثمين على أوزبكستان، بهدف دون مقابل، أحرزه نجم الهلال السابق من علامة الجزاء، نفذها على طريقة "بانينكا"، وكان ذلك في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018، حيث أقيمت المباراة وقتها في مارس 2017.

    وقتها، لاحظ المتابعون أن عمر خريبين ردّ على استفزاز ألكسندر جينريخ، حينما احتفل بهدفه في شباك سوريا، خلال الجولة الأولى، على أرض أوزبكستان، مستخدمًا هاتفه المحمول، ليلتقط لنفسه صورة "سيلفي"، وهو ما ردّ عليه خريبين بصورة مماثلة مع زملائه، عند الاحتفال بهدفه في مباراة العودة.

    ورغم ذلك، لم تشر أي تقارير إلى تلقي خريبين تهديدات أو شيء من هذا القبيل، ما يمنع تواجده أمام أوزبكستان، في أي مواجهة، خاصة وأنه رغم عدم تواجده في ثلاث مباريات متتالية، التقى بالأوزبك حينما شارك بديلًا لمدة 20 دقيقة، في الجولة الأولى من كأس آسيا 2023، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مع الإشارة إلى أن عدم مشاركة خريبين أساسيًا في المباراة، تم تفسيرها بأنه وصل متأخرًا إلى قطر.

  • أزمة سوريا والاستبعاد النهائي

    وبالنظر إلى سجل عمر خريبين مع المنتخب السوري بشكل عام، فإن مهاجم الوحدة الحالي، لم يشارك في أي مباراة مع نسور قاسيون، منذ مشاركته في بطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في ديسمبر الماضي.

    وأشارت تقارير إلى أن عمر خريبين اعتذر عن عدم التواجد مع بعثة المنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين أمام الأردن وأوزبكستان، خلال شهر سبتمبر الماضي.

    ولكن، بالعودة إلى المواجهات التي لم يشارك بها خريبين، فإنها نبعت من قرار المدير الفني الأسبق للمنتخب، نبيل معلول، باستبعاد اللاعب من معسكر النسور، قبل مواجهة ودية أمام أوزبكستان، في ظل أزمة بين الطرفين، وتم اتهام المهاجم بأن يتدخل في قرارات المدرب، بل وشنّ هجومًا عليه بتصريحات إعلامية أكد خلالها أنه لن يرتدي قميص المنتخب مرة أخرى، طوال فترة وجوده، الأمر الذي دفع الاتحاد السوري، في نوفمبر 2020، لاتخاذ قرار باستبعاد خريبين من المنتخب بشكل نهائي ولا رجعة فيه.

    المؤشرات تقول إن اعتذار خريبين ليس "شخصيًا" مع أوزبكستان، خاصة وأنه يملك سلسلة من "الاعتذارات" عن المشاركة مع منتخب سوريا، في مناسبات مختلفة..

    * سبتمبر 2018: عمر خريبين يعتذر عن التواجد مع المنتخب في مباراتين وديتين ضد أوزبكستان وقيرغيزستان.

    * يونيو 2019: المدرب فجر إبراهيم، يقرر استبعاد عمر خريبين لأسباب انضباطية، بسبب تخلفه عن المعسكر التدريبي لخوض مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان.

    * سبتمبر 2019: الاتحاد السوري يفيد بأن إدارة المنتخب فوجئت بخطاب أرسله عمر خريبين يعتذر فيه عن عدم تمثيل المنتخب في مواجهة الفلبين بتصفيات كأس العالم، بداعي أسباب عائلية خاصة.

    * مارس 2026: الاتحاد السوري أعلن عن تعذر خريبين عن الالتحاق بمعسكر المنتخب قبل مواجهة أفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2027، بداعي سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما حال دون وصوله إلى المعسكر في الوقت المحدد.

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