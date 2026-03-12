إلى عمر السومة "المحظوظ": تحية لزميلك الذي أنقذك في ديربي الحزم والخلود.. و"الكارثة الثالثة" تبتعد عنك الآن!

في ليلة صبغها "ديربي الرس" بالإثارة، وبينما كانت مدرجات ملعب الحزم تضج بالفرح لانتزاع 3 نقاط ثمينة، أمام الجار اللدود الخلود؛ كان هُناك مشهد موازٍ يثير القلق، في ليلة الخميس.

هذا المشهد هو الأداء غير الجيد للأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم؛ والذي كان أشبه بـ"الغائب الحاضر"، طوال الدقائق التي تواجد فيها على أرضية الملعب.

السومة لم يقدّم أي شيء، في فوز الحزم (2-1) على فريق الخلود الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ومن حُسن حظ السومة، أن فريقه انتزع الـ3 نقاط في النهاية، حتى لا يتم تحميله مسؤولية التعثُر؛ والذي كان سيلعب دورًا كبيرًا فيه.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور السومة في ديربي الحزم والخلود..