هدية عراقية إلى حمد الله؟ .. تقارير: السومة طلب شروطًا "هائلة" للموافقة على الرحيل إلى الزوراء!

وفي حالة صدق الرواية، وإذا ما توصل عمر السومة لاتفاق مع الزوراء، فإن مقعده في صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، سيصير مهددًا في ظل مواصلة زحف المغربي عبد الرزاق حمد الله، لانتزاع الرقم القياسي من منافسه السوري.

- صراع الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين السعودي:

* 1/ عمر السومة: 161 هدفًا في 218 مباراة.

(وفق موقع رابطة دوري المحترفين، مع احتساب الهدف الذي سجله مع العروبة في شباك النصر، قبل قرار مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة المباراة، واعتبار النصر فائزًا).

* 2/ عبدالرزاق حمدالله: 155 هدفًا في 176 مباراة.

الجدير بالذكر أن عمر السومة، منذ انتقاله إلى الأهلي في 2014، خاض تجربتين خارج حدود السعودية؛ الأولى مع العربي القطري، على مدار موسمين، ثم المشاركة مع الوداد الرياضي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وخاض السومة 3 تجارب في الدوري السعودي، مع الأهلي والعروبة والحزم، علمًا بأن السوري ذكر بأنه وصل إلى 450 هدف في مسيرته الكروية.

ومع تأكيد الحزم بأن رصيد السومة هو 160 هدف، فقد بات أمامه 7 أهداف فقط ليعادل رقم ناصر الشمراني، كثاني أكثر الهدافين في الدوري السعودي عبر التاريخ، قبل نظام الاحتراف، فيما يفصله 29 هدفًا على الرقم التاريخي المسجل باسم ماجد عبد الله، أسطورة النصر.