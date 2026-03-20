"عمره 18 عامًا لكنه يبدو كلاعب محترف متمرس" - ألمانيا تُحذر من أنه "لا يمكنها تحمل" استبعاد نجم بايرن ميونيخ الشاب من تشكيلة كأس العالم

كان لاعب خط الوسط الألماني السابق هامان في طليعة المطالبين بإدراج كارل في قائمة المنتخب المشاركة في البطولة النهائية. وفي تقييمه لتأثير اللاعب الشاب، قال هامان لشبكة "سكاي سبورت" إن المراهق يمتلك موهبة فطرية نادرة لا يمكن للمنتخب الوطني تجاهلها بأي حال من الأحوال.

وقال هامان: "يبلغ من العمر 18 عاماً ولم يمارس كرة القدم الاحترافية سوى منذ ثمانية أو تسعة أشهر، لكنك تشعر وكأنه لاعب محترف متمرس على أرض الملعب". "كل ما يفعله يتسم بالطبيعية والسهولة. وبفضل قدرته على التغلب على خصومه في المواجهات الفردية وخلق تفوق عددي على الجناح، لا يمكننا ببساطة أن نتحمل عدم اصطحابه إلى كأس العالم، بالنظر إلى اللاعبين المتاحين لدينا".