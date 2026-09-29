في واقعة تاريخية، يشهدها كأس الخليج العربي لأول مرة، منحت القرعة بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من خليجي 27 إلى منتخب عمان على حساب نظيره العراقي.
واقعة تاريخية | "القرعة" تمنح عمان بطاقة التأهل لنصف نهائي خليجي 27 .. ومدرب العراق يندد: هذا ليس عدلًا!
القرعة تنصف عمان
بعد نهاية منافسات المجموعة الأولى التي تضم السعودية، عمان، العراق والكويت، تعادل الأحمر وأسود الرافدين في النقاط برصيد أربع لكل منهما.
عطفًا على هذا التعادل، بجانب التعادل في المواجهات المباشرة واللعب النظيف كذلك، تم اللجوء لخيار القرعة، لحسم وصيف المجموعة الأولى.
وقد أجرى خالد بن عبدالعزيز بن مقرن؛ رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، في الثانية عشر من صباح اليوم الأربعاء، مراسم القرعة بين عمان والعراق، في فندق إنتركونتننتال بمدينة جدة.
وعلى الهواء مباشرةً، انتصرت كرة عمان في الاختيار العشوائي بالقرعة، ليودع المنتخب العراقي البطولة الخليجية رغم أنه كان صاحب الحظ الأكبر في التأهل قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات.
أرنولد يندد
من جانبه، وقبل إجراء مراسم القرعة، ندد جراهام أرنولد؛ المدير الفني لمنتخب العراق، بلجوء الاتحاد الخليجي للقرعة، مطالبًا باتباع لوائح الاتحاد الدولي التي تنص على اللجوء للتنصيف الدولي في مثل تلك الحالات.
وقال أرنولد في مؤتمره الصحفي عقب الخسارة أمام السعودية (0-2): "علينا الاحتكام للوائح فيفا، مستوانا الفني أعلى من عمان وكذلك تصنيفنا الدولي، لكن دعونا نرى ما سيحدث، وإن كنت أرى أنه ليس من العدل ألا نتأهل".
القصة كاملة
خاضت منتخبات المجموعة الأولى؛ السعودية، عمان، العراق والكويت، يوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بخليجي 27.
المنتخب السعودي حقق الفوز أمام العراق بثنائية نظيفة، أما المنتخب العماني فأسقط الكويت بثلاثية مقابل هدف وحيد.
بهذه النتائج، حسم الأخضر السعودي بطاقة التأهل لنصف النهائي كأول المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، فيما ودع الأزرق الكويتي المنافسات متذيلًا الترتيب دون أي نقطة.
أما عمان والعراق فقد تعادلا في النقاط بأربع لكل منهما.
المفاجأة أن لاعبي عمان ملأوا ملعب الأمير عبدالله الفيصل بالاحتفالات فور علمهم بهزيمة العراق، لكن يبدو أنهم تسرعوا كثيرًا، فالسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا: من المتأهل بعد تعادل عمان والعراق في النقاط؟
بتعادل عمان والعراق في النقاط بأربع لكل منهما، وبحسب لوائح الاتحاد الخليجي يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، لحسم مركز كل منهما في المجموعة..
المثير أن الأحمر العماني وأسود الرافدين تعادلا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بخليجي 27، بهدف لكل منهما، ليتنحى شرط المواجهات المباشرة جانبًا في حسم المتأهل منهما إلى نصف النهائي كوصيف المجموعة الأولى.
الشرط الثالث بحسب لوائح الاتحاد الخليجي للفصل بين المتعادلين في النقاط والمواجهات المباشرة؛ هو اللجوء للعب النظيف، حيث عدد الإنذارات والكروت الحمراء..
المفاجأة أن عمان والعراق تعادلا في هذا الشرط أيضًا برصيد ثمانية إنذارات لكل منهما!
الآن بحسب لوائح الاتحاد الخليجي يتم اللجوء لـ"قرعة"..
اللوائح تنص على أنه في حال تعادل فريقين في النقاط، والمواجهات المباشرة واللعب النظيف، يتم اللجوء لخيار القرعة.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا