كشف الإعلامي علي نوري، عن حقيقة ما جرى بشأن أزمة استقبال يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في جدة، على هامش حضوره لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، والتي تقام حتى السادس من أكتوبر المُقبل.
وصفه بـ"عقدة سعودية" .. إعلامي عراقي يكشف رد لجنة "كأس خليجي" على عدم استقبال يونس محمود في جدة!
ماذا حدث؟
وكان علي نوري، مقدم برنامج "الكأس"، عبر فضائية "آي نيوز"، قد تسبب في جدل كبير في السعودية، بسبب رسالته شديدة اللهجة، حيث زعم بأن يونس محمود لم يتم استقباله بالشكل اللائق في جدة، من أجل حضوره لكأس خليجي 27.
ووجه نوري انتقادًا لاذعًا للجهة المنظمة للبطولة الخليجية، في المملكة، موجهًا رسائل على غرار "الذي لم يستقبل يونس فهذا يمثل أخلاقه وتربيته وعقدة لديه من يونس محمود، ولن أصفق للجنة المنظمة، ورغم أنني من المعارض ليونس، ولكنه يظل رمزًا للكرة العراقية، شاء من شاء وأبى من أبى"، فيما أوعز التصرف السعودي بأنه ينمّ عن عقدة، إزاء هدفه في شباك الأخضر (في نهائي كأس آسيا 2007)، معلقًا بأنه حدث وانتهى.
وأضاف نوري أنه من حق يونس محمود، العتب على وزير الرياضة السعودي، ورئيس اتحاد الكرة، مشددًا على ضرورة استقباله باستقبال الأبطال.
اللجنة المنظمة تكشف الحقيقة
وبعد رسالته اللاذعة، كشف علي نوري عن رسالة استقبلها من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، والتي كشفت الحقائق حول اتهامه بعدم استقبال يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية، بشكل لائق.
واستعرض نوري رسالة اللجنة المنظمة، التي جاءت على النحو التالي..
"نؤكد اعتزازنا وتقديرنا بالأشقاء في جمهورية العراق، وبجميع الشخصيات والوفود العراقية الموجودة معنا خلال بطولة "خليجي الديار العربية 27"، وفي مقدمتهم الكابتن يونس محمود، وذلك على خلفية ما تم تداوله أمس في برنامجكم حول هذا الموضوع، وحرصًا منا على أن تكون تفاصيل ما حدث واضحة وكاملة لديكم.
كان من المقرر وصول الكابتن يونس محمود على متن الخطوط العراقية بتاريخ 20 سبتمبر، قبل أن يقوم بتأجيل الرحلة دون إخطار اللجنة، ثم تم تحديد موعد الوصول الجديد إلى جدة بتاريخ 22 سبتمبر على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، عند الساعة 10 صباحًا، وكان فريق الاستقبال موجودًا وفق الترتيبات المعدة مسبقًا، إلا أنه بعد وصول الرحلة، تبين أن الكابتن يونس لم يكن على متنها، وبعد التحقيق مع شركة الطيران، اتضح أنه لم يتمكن من اللحاق بالرحلة.
وبعد معرفة موعد وصوله الجديد على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية عند الساعة 3:10 عصرًا، جرى التنسيق مجددًا لاستقباله وترتيب إجراءات دخوله عن طريق صالة كبار الشخصيات "التنفيذي" وإبلاغه بهذه الترتيبات.
وعند وصوله، توجه يونس مباشرة إلى منطقة إنهاء إجراءات الجوازات في الصالة رقم (1)، وحاول فريق العمل في المطار تقديم المساعدة له وإبلاغه بالترتيبات المعدة لاستقباله، إضافة إلى إبلاغه بأن ممثلي الاتحاد العراقي لكرة القدم موجودون في انتظاره خارج المنطقة الأمنية التي لا يسمح بدخولها إلا لحاملي التصاريح الأمنية.
كما تم إبلاغه بأن نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ لؤي مشعبي، كان موجودًا في صالة كبار الشخصيات "التنفيذي" لاستقباله والترحيب به، إلا أنه فضل مغادرة المطار بشكل شخصي.
ونؤكد لكم أن اللجنة المحلية المنظمة اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الكابتن يونس محمود منذ موعد وصوله الأول، ثم أعادت التنسيق فور معرفة موعد رحلته الجديدة، بما في ذلك الترتيب لاستقباله عبر صالة كبار الشخصيات، وبوجود نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للترحيب به".
أين تقام بطولة خليجي 28؟
وفي سياق آخر، أكد الإعلامي عبد الرحمن الثنيان، عبر برنامج "نادينا"، أن العراق هو البلد الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة بطولة كأس "خليجي 28"، مبينًا أن البطولة ستقام في مدينة البصرة، إذا استوفت المعايير، وفي حالة عدم استيفاء المعايير، فستقام البطولة في قطر.
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فرحة يونس محمود بعد فوز العراق
وكان يونس محمود قد خطف الأنظار، حول فرحته "الجنونية"، بعد هدف فوز العراق في اللحظات الأخيرة أمام الكويت، في قمة الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، والذي أحيا آمال أسود الرافدين في التأهل إلى نصف النهائي، قبل مواجهته مع المنتخب السعودي.
وودع الكويت "خليجي 27"، بالخسارة الثانية، بعدما انتزع العراق فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة (2-3)، في أرض ميدان الأمير عبد الله الفيصل، في الجولة الثانية، حيث حملت الدقيقة الأخيرة من المباراة، كل الإثارة بطرد عبد الله العوضي، لاعب الكويت، ثم مرتدّة سريعة، انتهت بهدف ثالث قاتل لكرار نبيل.
خمسة أهداف في شوط واحد فقط، كانت سجالًا بين تقدم العراق وتعادل الكويت؛ الأسود تسجل عن طريق زيدان إقبال وسيف الرشيد ثم صاروخية كرار نبيل، في الدقائق 52 و83 و90+9، والأزرق تحمل ثنائيته توقيع القائد يوسف ناصر، في الدقيقتين 75 و90، كما شهد اللقاء إصابتين من نصيب جوزيف الإمام "العراق" ومحسن فلاح "الكويت".
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