وضعوا علي البليهي في حرج .. لقاء ثلاثي الهلال بروبرتو مانشيني أمام السد يكشف حقيقة "المعاملة السيئة بالمنتخب السعودي"

روبرتو مانشيني كان قد تولى المسؤولية الفنية للمنتخب السعودي من أغسطس 2023 وحتى أكتوبر 2024، قبل الرحيل على إثر تراجع النتائج في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب رحيله، خرج المدافع الدولي علي البليهي مهاجمًا إياه، مؤكدًا معاملته للاعبين بطريقة سيئة في التدريبات، بجانب قوله "أنتم لا تعرفون شيئًا عن كرة القدم"، مشككًا في قدرات اللاعبين السعوديين.

تلك التصريحات عندما سُئل عنها مانشيني، رفض التعليق عليها، بل فضّل الإشادة بعلي البليهي وبمستواه الذي قدمه تحت قيادته.



