علي البليهي لم ينتهِ بعدك يا الهلال: دخل التاريخ ضد فريقه السابق.. وواصل "إثارة الجدل" في مباراة الشباب والفتح

على مدار تاريخ الكرة السعودية؛ شاهدنا الكثير من النجوم "المثيرين للجدل"، سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها.

وعندما نتكلم عن النجوم "المثيرين للجدل"؛ فلابد أن نضع اسم المدافع المخضرم علي البليهي بينهم.

نعم.. البليهي دائمًا ما كان يثير الجدل، من خلال تصرفاته أو تصريحاته؛ ولكن هذا لا يمنع أنه أحد أفضل المدافعين في الكرة السعودية، منذ بداية عهد الاحتراف على الأقل.

وكلّل البليهي مسيرته الكروية الرائعة في الملاعب السعودية؛ وذلك خلال مواجهة ناديه العاصمي الشباب ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

الشباب فاز (3-1) على مضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نسلط الضوء من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على ليلة البليهي المميزة، في مباراة الشباب ضد الفتح..