فيديو | مارس لعبته المفضلة: حركات البليهي تشعل مشاجرة بين الشباب وزاخو .. وعطوان يعيد أحداث خليجي!

كلما ظنّه أنه توقف نهائيًا، عاد ليمارس لعبته المفضلة، هكذا هو علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الذي صنع حالة من الجدل، في ليلة التأهل إلى نهائي دوري أبطال الخليج.
الشباب إلى نهائي الخليج
أمام "صلابة" زاخو، احتاج الشباب إلى الترجيحية من أجل العبور إلى نهائي البطولة الخليجية، بعد سجال بين الطرفين، خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب خليفة الدولي.
وتقدم "البديل" إيشيتا أوجونا بهدف لزاخو في الدقيقة 74، فيما رد يانيك كاراسكو بهدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+2، فيما لعب الحارس مارسيلو جروهي، دور البطولة، حيث تصدى لركلتين ترجيحيتين من كيكي وأورينيو، ليقود الليث إلى نهائي الخليج.
وحجز الشباب بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع الريان القطري، يوم الخميس المُقبل، على ملعب أحمد بن علي.
ويبحث الشباب عن الفوز بالبطولة الخليجية "الثالثة" في تاريخه، بعد نسختي 1993 و1994، فيما يطمح الريان للتتويج الأول.
استفزاز البليهي يشعل أزمة
ونشرت قنوات الكأس القطرية، مقطع فيديو، للمدافع علي البليهي، وهو يوجه إشارات "استفزازية" تسببت في إشعال غضب لاعبي زاخو، عقب نهاية المباراة.
حركة البليهي أشعلت مناوشات جمعت بين لاعبي الفريقين، تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل رجال الأمن، ومطاردة نجوم زاخو للبليهي الذي توجه بهدوء إلى غرفة خلع الملابس.
أمجد عطوان .. من خليجي "المنتخبات" إلى "الأندية"
ووجه الإعلامي الرياضي نوّاف العقيل، رسالة هجومية إلى أمجد عطوان، مهاجم نادي زاخو، والذي أشعل الأزمة باشتباكاته بالأيدي، واصفًا إياه بأنه "نكرة" في تاريخ كرة القدم.
واتهم العقيل، لاعب زاخو بأنه تسبب بفوضى في مباراة الشباب، مثلما فعل في مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي 26، متابعًا "تقبل الهزيمة يا صغير واحترم خصومك".
وكان أمجد عطوان، بطل حادثة جدلية في مواجهة السعودية والعراق في كأس خليجي، بعدما رصدته الكاميرات، وهو يدخل في مشادة حادة، واشتباك بالأيدي مع عبد الإله المالكي، نجم الأخضر، خلال المواجهة.
عندما قرر البليهي الرد على أسطورة العراق
وكان علي البليهي قد أثار غضب الجماهير العراقية، على خلفية حديثه إلى أسطورة أسود الرافدين، يونس محمود، الذي فجر جدلًا حول رأيه في إمكانية منافسة المنتخب السعودي على لقب كأس الخليج، بـ"الضحك".
ورفض الأسطورة العراقية تقديم أي اعتذار عن هذه "الضحكة"؛ مكتفيًا بالتأكيد على أنه لم يقصد الإساءة إلى المنتخب السعودي، وأن علاقته مع جماهير المملكة أكثر من رائعة.
وقال البليهي ليونس محمود، عقب انتصار السعودية على العراق، بثلاثية مقابل هدف، "إذا أردت الحديث عن الكرة السعودية، عليك أن تقف على قدميك احترامًا لها".
وأضاف: "لم يعرفك أحد إلا عندما جئت للعب عندنا في الدوري السعودي، ولا تتحدث عن السعودية مرة أخرى إلا بكل احترام، وأتمنى لك رحلة سعيدة إلى بلدك".
واختتم مدافع الأخضر تصريحاته قائلًا: "أعدك بأن يصل لك علم السعودية مني، حتى تقوم بوضعه في بيتك حتى لا تنسى مرة أخرى تتحدث فيها عن السعودية، السعودية لا تمس".
- social gfx
استفزازات البليهي .. قصة لا تنتهي
شهرة علي البليهي في استفزاز الخصوم، بلغت حدود العالمية، بعدما تم رصد لقطاته وهو يحاول استفزاز ليونيل ميسي، مباراة السعودية والأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.
البليهي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل اعتاد البليهي على استفزاز قائد النصر، كريستيانو رونالدو، وكان أبرزها في لقطة وكزة رونالدو للبليهي في كأس السوبر السعودي، فضلًا عن محاولته إثارة غضب نجم كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، خلال مواجهته مع الأخضر في كأس آسيا.
ولعل أبرز لقطات البليهي في هذا السياق، واقعة غرس علم الهلال في ملعب النصر، بعد فوز الأزرق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكذلك نجاحه في استفزاز الخصوم على غرار عبد الرزاق حمد الله، الذي حصل بسببه على بطاقة حمراء، في مواجهة بين الهلال والاتحاد آسيويًا.
وكانت آخر وقائع البليهي في استفزاز الخصوم، خلال مواجهة الهلال ومانشستر سيتي، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبينما كان لاعبو الهلال يحتفلون بهدف ماركوس ليوناردو "الرابع"، في شباك مانشستر سيتي، لجأ البليهي لاستفزاز لاعبي الخصم، إذ قام بركل الكرة التي وضعوها في وسط الملعب، لبدء اللعب سريعًا في محاولة لإدراك التعادل من جديد، وكان عمر مرموش أول من لاحظه، ليركض خلفه ويستخلص الكرة منه، قبل أن يقوم بدفعه في صدره، فيما كان قائد السيتي، برناردو سيلفا أكثر عقلانية؛ إذ اعتمد على توجيه اللوم لمدافع الهلال وقتها، بحديث جانبي هادئ.