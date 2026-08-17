ZUMA Press Wire
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لم يفوت تصريحاته.. أموريم يعلق على أزمة لياو ويؤكد: سيكون عليه القتال!
تعثر خطط الرحيل الصيفية
لم يُخفِ الدولي البرتغالي البالغ من العمر 27 عامًا رغبته في البحث عن تحدٍّ جديد في الخارج مع نهاية الموسم الماضي، حيث كانت إنجلترا أو إسبانيا وجهته المفضلة.
لكن مع عدم ظهور أي عروض ملموسة وبقاء أسبوعين فقط على إغلاق فترة الانتقالات، يبدو من المرجح بشكل متزايد أنه سيبقى في سان سيرو. وقد أضاف غيابه عن آخر مباراة تحضيرية مزيدًا من الغموض إلى الموقف.
وكان لياو قد على على منشور إحدى الصحف بغضب بعدما تناولت أنباء عن رحيله: "أنت الكاذب، ربما تكون المشكلة فيكم أنتم"، موجهًا حديثه للصحيفة.
- NurPhoto
تعليقات من منطقة الدكة تكشف عن الشكوك
استمتع أموريم بأمسية لا تُنسى في مدينة فروتسواف، حيث شاهد فريقه يسجل أربعة أهداف في مرمى ناديه السابق يونايتد عن طريق تشوكويزي، وألفادجو سيسيه، وجونزالو راموش، وروبن لوفتوس تشيك.
وغاب لياو تمامًا بعد أن اشتكى من تشنج عضلي قبل انطلاق المباراة، ما دفع مدربه إلى تقديم تحديث عن حالته، وفقًا لما نقلته شبكة TMW: "لا أعتقد أنها إصابة خطيرة، لكنني لا أعرف إن كان سيكون جاهزًا".
المنافسة على المراكز يخلقها عمق التشكيلة
وعندما سُئل عن موقف الجناح وكيف يتلاءم مع المنافسة على الأطراف، قدّم المدرب البرتغالي تقييمًا صريحًا قائلاً: "لا أعرف، لكن لياو أحد لاعبينا. لقد قلت من قبل إننا سعداء بوجوده معنا، فهو لاعب ذو قيمة. لذا سنرى، لكن عليه أن يقاتل.
"أعتقد أن سيسيه، بالطريقة التي لعب بها، سيجعل الأمور صعبة. لقد غيّر [أليكسيس] سايلمايكرز مركزه، وسيكون الأمر صعبًا. لدينا أيضًا [كريستيان] بوليسيتش العائد، لذا سيكون لدينا الكثير من اللاعبين الذين سيتنافسون على ذلك المركز."
- Getty Images Sport
كأس تورينو الافتتاحية تطرح معضلات
يخوض ليَاو سباقًا مع الزمن لإثبات جاهزيته قبل انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي أمام تورينو نهاية هذا الأسبوع.
وستشكّل تلك المواجهة الافتتاحية اختبارًا حاسمًا لخطة أموريم عقب فترة إعداد واعدة ما قبل الموسم.
وإذا غاب المهاجم النجم، فإن الذين أبهروا في غيابه بإمكانهم حجز مقاعدهم الأساسية.
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