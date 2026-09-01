"عليه أن يتحسن".. فليك يشرح سبب استمرار بقاء رودري على مقاعد البدلاء في برشلونة!

حافظ برشلونة على انطلاقته المثالية في موسم الدوري الإسباني بفوزه الساحق 5-2 على رايو فاليكانو في مباراة مثيرة شهدت تسجيل سبعة أهداف على ملعب كامب نو.

وعلى الرغم من تأخره في النتيجة في وقت مبكر، أظهر العملاق الكتالوني الانسيابية الهجومية التي أصبحت السمة المميزة لفترة فليك الأولى في منصبه، حيث سجل كل من رافينيا ولامين يامال ثنائية ليضمن الفريق حصد تسع نقاط من أصل تسع.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وصوله بسمعة رفيعة، اضطر رودري، لاعب خط الوسط البارز الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، مرة أخرى إلى الاكتفاء بالدخول كبديل.

ويخضع اللاعب الدولي الإسباني حاليًا لفترة اندماج صارمة في الوقت الذي يعمل فيه على الوصول إلى ذروة لياقته البدنية والتكيف مع النظام التكتيكي الجديد.



