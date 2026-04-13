"علينا أن نستعد للتصفيات" - خمسة عوامل حاسمة قبل مواجهة المنتخب الأمريكي للسيدات لليابان مجدداً

يستعد المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات لمواجهة اليابان مجدداً، ولا داعي للقلق بشأن تكرار الأداء، لأن المدربة الرئيسية إيما هايز ستشرك تشكيلة مختلفة تماماً.

قبل اللقاء الأول بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أخبرت هايز وسائل الإعلام عن مدى أهمية هذه الفرصة للعب ضد فريق بمستوى اليابان في ثلاث مباريات، لأن ذلك يتيح لها رؤية المجموعات واللاعبات في مواقع وأدوار مختلفة.

ما رأيناه يوم السبت قد يكون نفس أسلوب اللعب والتنفيذ، ولكن مع لاعبات مختلفات.

في نهاية المطاف، هناك جدول زمني، وقد صرحت هايز لوسائل الإعلام بعد فوز المنتخب الأمريكي 2-1 على اليابان: "علينا أن نستعد للتصفيات. لم يتبق لنا الكثير من الفرص، لذا نحتاج إلى أن نجمع بعض هؤلاء اللاعبات معًا مرة أخرى".

بينما تستعد الفريق للمباراة الثانية يوم الثلاثاء ضد اليابان، هناك دروس مستفادة من فوزهم في باي بال بارك في سان خوسيه، كاليفورنيا، ولكن هناك أيضًا الكثير مما يمكن أن نفخر به ونأخذه معنا إلى المباراة التالية.

قال هايز لوسائل الإعلام: "أعتقد أنه قبل 12 شهراً، كنا قد تعادلنا في هذه المباراة. أعتقد أن التقدم يكمن في البقاء في المباراة وعدم استقبال هدف ثانٍ. كانت المباراة متكافئة جداً من هذه الناحية. لكنني أعتقد أننا أدارنا الجزء الأخير بشكل جيد. لقد أعطاني ذلك بعض النقاط التي سأدرسها في الطائرة وأحاول تطبيقها في المرحلة التالية، لكن هذه هي المباراة التي نريدها وأنا سعيدة جدًا بخوضها لأنهم فريق لا يصدق."

تستعرض GOAL خمسة عوامل رئيسية لمباراة المنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابان...