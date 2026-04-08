"على طريق محفوف بالمخاطر" - لامين يامال يتعرض لانتقادات بسبب سلوكه "الخاطئ" في برشلونة

لم يتردد جافي بالبوا، الجناح السابق في ريال مدريد، في توجيه انتقادات لاذعة لتصرفات نجم برشلونة الشاب على أرض الملعب مؤخرًا. وفي حديثه خلال البرنامج الرياضي الشهير «إل تشيرينجويتو»، أعرب بالبوا عن خيبة أمله من سلوك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا خلال المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب «المتروبوليتانو»، مشيرًا إلى أن موهبة الشاب لا تبرر تصرفاته المتعجرفة التي أصبح يظهرها علنًا بشكل متكرر.

وقال بالبوا، مقارناً ذلك بالانتقادات التي يواجهها نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور: "من الرائع أن نرى كيف ندافع عن أمر أو آخر، اعتماداً على الفريق الذي يلعب له اللاعب". وأضاف: "هذا خطأ. ما يفعله لامين يامال يبدو لي خطأً".