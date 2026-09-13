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على طريقة أنشيلوتي: "لست أنا من يقرر".. مفاجأة من فليك في ركلات جزاء برشلونة!
اختيار مفاجئ لتنفيذ ركلة الجزاء
واصل برشلونة سجله المحلي المثالي بتحقيق فوز ممتع بنتيجة 4-2 على ليفانتي على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، حيث استحوذ قرار غير متوقع بشأن ركلة جزاء على اهتمام واسع.
بعدما افتتح تشافي إسبارت التسجيل في الدقيقة الخامسة وضاعف يامال الأفضلية، حصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني. توقّع كثيرون أن يتحمّل رافينيا المسؤولية، لكن يامال تقدّم بدلاً منه ليترجمها إلى هدف بكل هدوء. وأثار هذا التبديل غير المنتظر من مسافة 11 متراً نقاشاً حاداً على الفور بين الجماهير والصحفيين الحاضرين.
- AFP
فليك يوضح ترتيب أولوية تنفيذ ركلات الجزاء
وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، طُلب من فليك توضيح التسلسل الهرمي الدقيق فيما يتعلق بركلات الجزاء في النادي. وكشف المدرب الألماني أن القرار لا يقع بالكامل على عاتقه، موضحًا العملية الجماعية التي تحكم مثل هذه اللحظات داخل الملعب. وقال فليك: "أنا لا أقرر من يسدد ركلة الجزاء؛ الجهاز الفني هو من يقرر. من يشعر بأنه جاهز لتسديدها، يفعل ذلك". ويسلّط هذا التمكين الجماعي الضوء على الثقة المتبادلة بين الجهاز الفني واللاعبين في المواقف الضاغطة خلال المباريات.
معادلة رقم قياسي تاريخي لميسي
مثّلت ركلة الجزاء الناجحة إنجازًا هائلًا ليامال، الذي سجّل ثنائيته الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني. وبذلك، أصبح ثاني لاعب فقط في برشلونة خلال القرن الحادي والعشرين يُسجّل ثلاث ثنائيات في المباريات الخمس الأولى من الموسم في الدوري، ليعادل إنجازًا أسطوريًا حقّقه ميسي خلال موسم 2012/13.
ويمتلك يامال الآن ستة أهداف محلية هذا الموسم، متصدّرًا قائمة الهدافين بالاشتراك مع رافينيا وكيليان مبابي وسيرجيو كاميلو، بينما ساهم في وصول برشلونة إلى 21 هدفًا في الدوري خلال خمس مباريات فقط.
- Getty Images Sport
ماذا بعد بالنسبة لبرشلونة؟
بعد أن صمد أمام محاولة عودة متأخرة قبل أن يحسم كريم أديمي الفوز في الوقت بدل الضائع، يبقى برشلونة متربعًا على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات. وسيسعى فريق فليك إلى الحفاظ على زخمه المحلي المثالي عندما يستضيف راسين[ مساء الأربعاء، قبل أن يسافر لمواجهة صعبة أمام إشبيلية يوم السبت.
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