على خطى مبابي ويطالب بالكرة الذهبية.. نجم باريس سان جيرمان: لم يقدم أي شخص موسمًا أفضل مني!

عاش رويز موسمًا استثنائيًا، إذ رفع كأس العالم ودوري أبطال أوروبا معًا. وعلى الرغم من إصابة في الركبة أبعدته ثلاثة أشهر، فإنه يرى أن مساهماته الحاسمة تبرر وجوده ضمن المرشحين لنيل الجائزة.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب"، أطلق لاعب وسط باريس سان جيرمان تصريحًا جريئًا قائلاً: "من حيث الألقاب، لم يحظَ أحد بموسم أفضل من موسمي. أما على الصعيد الفردي، فقد قدّم لاعبون كبار موسمًا رائعًا. الفوز بكأس العالم مع منتخب بلدك هو أكبر لقب يمكن أن تحرزه."



