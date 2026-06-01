تستأنف مسيرة دافيد أنشيلوتي، نجل مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي - والذي سيعود للعمل معه خلال كأس العالم - من بوابة الدوري الفرنسي. فقد أعلن نادي ليل، الذي أنهى الموسم الماضي من "ليج 1" في المركز الثالث وضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا 2026/2027، تعيين المدرب الإيطالي الشاب (مواليد 1989) خلفاً لبرونو جينيسيو.
على خطى والده رسميًا.. دافيد أنشيلوتي يبدأ رحلته الأوروبية من بوابة الدوري الفرنسي
البيان الرسمي
جاء في البيان الذي نشره نادي ليل: "أعلن نادي ليل اليوم تعيين دافيد أنشيلوتي مدرباً للفريق الأول. المدرب الإيطالي البالغ من العمر 36 عاماً، والذي عمل مع بعض من أبرز الأندية والمنتخبات الوطنية في العالم، وقع عقداً لمدة عامين".
التجربة في البرازيل
تُعد هذه التجربة هي الثانية لدافيد أنشيلوتي كمدير فني لفريق أول، بعد فترته مع نادي بوتافوجو من يوليو إلى ديسمبر 2025، حيث قاد الفريق في 33 مباراة، حقق خلالها 15 انتصاراً و10 تعادلات و8 هزائم، وجاءت إقالته عقب فوزه بنتيجة 4-2 على فورتاليزا.
أما بداياته فارتبطت بعمله كمساعد فني لوالده كارلو في باريس سان جيرمان، ثم رافقه في تجاربه اللاحقة مع ريال مدريد، بايرن ميونخ، نابولي، وإيفرتون. قبل ذلك، كان له فترة قصيرة ضمن الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي من يونيو إلى يوليو 2025. والآن، سيرافق والده كارلو في هذه المغامرة الأولى لهما معاً في كأس العالم، قبل أن ينغمس في ظهوره الأول كمدرب لنادٍ أوروبي.
حلم ميلان
في مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، تحدث دافيد أنشيلوتي عن طموحاته المهنية قائلاً: "قبل أن أبدأ هذه المسيرة، كنت مشجعاً لميلان في الملعب وفي الحياة. لا أخجل من القول إنني كمشجع بكيت في يوكوهاما بعد الهزيمة أمام بوكا جونيورز في نهائي كأس الإنتركونتيننتال. أود حقاً تدريب ميلان مثل والدي، وأشعر أنني مستعد لذلك".
لكن سيتعين عليه وعلى ميلان الانتظار، حيث سيبدأ بعد كأس العالم تجربة جديدة على رأس القيادة الفنية لنادي ليل.
الكلمات الأولى
وفي أول تصريح بعد تعيينه قال دافيد أنشيلوتي للقنوات الرسمية لنادي ليل: "أشعر بفخر وسعادة غامرة، وأشكر الرئيس أوليفييه ليتانج على ثقته وعلى هذه الفرصة. تحدثنا طويلاً ووجدت توافقاً حقيقياً، بأفكار وقيم مشتركة. مشروع ليل مثالي بالنسبة لي، بهويته الواضحة، ومعاييره العالية، والتزامه بالعمل. إنه نادٍ جاد وطموح وتنافسي ويشارك بانتظام في المسابقات الأوروبية. شرف لي أن أمثل ليل اليوم".