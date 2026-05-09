لم يستطع بطل العالم سامي خضيرة، الذي ظهر كمحلل تلفزيوني على قناة DAZN، أن يمنع نفسه من توجيه انتقاد ساخر إلى يامال وملابسه مساء الأحد في ملعب كامب نو.
"على خطى لينارت كارل".. سامي خضيرة ينتقد لامين يامال بليلة تتويج برشلونة في الكلاسيكو!
بعد أن وضع فيران توريس برشلونة في المقدمة 2-0 في الدقيقة 18، انتقلت الكاميرات إلى لامين يامال، الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة لكنه كان لا يزال يهتف من المدرجات. وعلق نجم ريال مدريد السابق سامي خضيرة، بتهكم: «لامين يامال مستمتع جدًا. ملابسه لا تقل أناقة عن ملابس لينارت كارل».
كان يامال يرتدي سترة وردية اللون ويحمل حقيبة جريئة على كتفه. جاءت إشارة خضيرة إلى كارل من إطلالة الموضة الأخيرة للشاب لاعب بايرن ميونخ. عندما غاب نجم بايرن عن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في منتصف أبريل، شاهد المباراة من المدرجات وانضم لاحقاً إلى احتفالات الملعب مرتدياً ملابس وردية من الرأس إلى القدمين — وهو إطلالة جذبت انتباهاً أكبر حتى من إطلالة يامال في الكلاسيكو. وانتقد الرئيس الفخري لبايرن أولي هونيس لاحقاً اختيار كارل لملابسه.
يظل برشلونة في طريقه نحو اللقب حتى في غياب لامين يامال
تعرض يامال لإصابة عضلية غريبة في أبريل، وظل غائبًا عن الملاعب منذ ذلك الحين. وسيغيب لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا عن المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، على الرغم من أنه لا يُعتقد أن مشاركته في كأس العالم هذا الصيف معرضة للخطر.
وحتى بدونه، حسم برشلونة الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي. بعد الفوز غريمه اللدود من مدريد يوم الأحد بهدفين نظيفين، وقبل إصابته، سجل يامال 24 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة في 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.
لامين يامال: إحصائياته مع نادي برشلونة
المباريات
151 هدف
أهداف
49
تمريرات حاسمة:
52