"على خطى لينارت كارل".. سامي خضيرة ينتقد لامين يامال بليلة تتويج برشلونة في الكلاسيكو!

بعد أن وضع فيران توريس برشلونة في المقدمة 2-0 في الدقيقة 18، انتقلت الكاميرات إلى لامين يامال، الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة لكنه كان لا يزال يهتف من المدرجات. وعلق نجم ريال مدريد السابق سامي خضيرة، بتهكم: «لامين يامال مستمتع جدًا. ملابسه لا تقل أناقة عن ملابس لينارت كارل».

كان يامال يرتدي سترة وردية اللون ويحمل حقيبة جريئة على كتفه. جاءت إشارة خضيرة إلى كارل من إطلالة الموضة الأخيرة للشاب لاعب بايرن ميونخ. عندما غاب نجم بايرن عن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في منتصف أبريل، شاهد المباراة من المدرجات وانضم لاحقاً إلى احتفالات الملعب مرتدياً ملابس وردية من الرأس إلى القدمين — وهو إطلالة جذبت انتباهاً أكبر حتى من إطلالة يامال في الكلاسيكو. وانتقد الرئيس الفخري لبايرن أولي هونيس لاحقاً اختيار كارل لملابسه.