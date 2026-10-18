قد يكون خيتافي على موعد مع واحدة من أبرز فترات الانتقالات في تاريخه، حيث أكد رئيس النادي أنخيل توريس إجرائه محادثات بشأن التعاقد مع سيرجيو راموس. لا يزال المدافع الإسباني الأسطوري لاعباً حراً في الوقت الحالي، وقد يكون في طريقه للانضمام إلى زميله السابق في ريال مدريد، داني كارباخال، في ملعب كوليسيوم.
على خطى كارباخال.. راموس يقترب من عودة تاريخية إلى مدريد عبر بوابة خيتافي
رئيس خيتافي يؤكد مفاوضات سيرجيو راموس
أحدث رئيس خيتافي، توريس، هزة مدوية في الأوساط الكروية الإسبانية بعد الكشف عن دراسة النادي لإمكانية التعاقد مع قلب الدفاع الأسطوري سيرجيو راموس. وبعد أن نجح "الأزولونيس" بالفعل في تأمين خدمات كارباخال في صفقة مذهلة، يتطلع النادي الآن نحو إمكانية جلب قائد سابق آخر لريال مدريد إلى ملعب كوليسيوم.
وأكد توريس أنه كان في تواصل مباشر مع رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال المدافع البالغ من العمر 40 عاماً، لمناقشة مدى إمكانية عودة النجم المخضرم إلى الدوري الإسباني.
أظهر النادي المدريدي طموحاً لافتاً في الأسابيع الأخيرة، لكن توريس سارع إلى التوضيح بأنه رغم بقاء الباب مفتوحاً، فإن صفقة راموس ليست الأولوية القصوى حالياً للإدارة الرياضية. وفي حديثه لبرنامج "تابليرو ديبورتيفو" عبر إذاعة إسبانيا الوطنية (RNE)، اعترف الرئيس بأن الفريق يمتلك حالياً خيارات وفيرة في قلب الدفاع، ورغم ذلك رفض استبعاد إتمام الصفقة إذا توافرت الشروط المناسبة. وأوضح توريس: "إنه موضوع نتابعه منذ فترة"، مشدداً على أن الاهتمام باللاعب المتوج بكأس العالم أبعد ما يكون عن كونه نزوة عابرة.
- AFP
الأجنحة تبقى أولوية خيتافي
على الرغم من الأهمية الكبرى التي ستحظى بها صفقة انتقال راموس المحتملة، أكد توريس أن المدير الفني خوسيه بوردالاس لديه اهتمامات عاجلة أخرى فيما يخص عمق التشكيلة. وتفيد التقارير بأن المدرب يركز أكثر على إضافة أجنحة هجومية للفريق، ومع وجود ستة مدافعين في قلب الدفاع تحت تصرفه بالفعل، فإن الحاجة لراموس ليست مُلحة حتى الآن.
وصرح توريس لصحيفة "سبورت" قائلاً: "قد تحدث الصفقة لأن الأمور واردة. إنه موضوع نتابعه منذ فترة. لكنه لم يكن الأولوية، الأولوية كانت جلب أجنحة، وإذا لم يحدث ذلك الآن، فربما في يناير إذا قررنا جلب قلب دفاع.. لكن في الوقت الحالي هذا المركز مُغطى بشكل جيد".
لم شمل محتمل لنجوم ريال مدريد في خيتافي
تُعد احتمالية انضمام راموس إلى خيتافي مثيرة للاهتمام بشكل خاص، لأنها ستشهد لم شمله مع كارباخال. كان الظهير الأيمن قد أتم مؤخراً انتقالاً أذهل عالم كرة القدم، مفضلاً البقاء في مدينته مدريد بدلاً من السعي وراء عرض مالي ضخم في الخارج في أواخر مسيرته.
كارباخال، الذي توج بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا إلى جانب راموس في ملعب سانتياجو برنابيو، وقع عقداً يمتد حتى صيف عام 2027، ليقود دفاع خيتافي في المواسم المقبلة. ومن شأن لم الشمل بين المدافعين الأيقونيين أن يمنح بوردالاس مستوى غير مسبوق من الخبرة والقيادة.
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راموس يظل لاعباً حراً بعد تجربته في المكسيك
لا يزال سيرجيو راموس بلا نادٍ منذ رحيله عن فريق مونتيري المكسيكي في نهاية عام 2025. كانت آخر مشاركة احترافية له في ديسمبر من ذلك العام خلال الهزيمة 3-2 أمام تولوكا في نصف نهائي مرحلة "أبرتورا". ورغم تقدمه في العمر، يُعتقد أن نجم إشبيلية السابق يتمتع بحالة بدنية ممتازة ومتحمس لإيجاد تحدٍ أخير يتيح له التنافس على أعلى المستويات. ومن شأن عودته إلى إسبانيا عبر بوابة خيتافي أن تمنحه فرصة البقاء في وطنه مع الاستمرار في اللعب ضمن أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، تماماً كما اختار كارباخال.
على الجانب المالي، من المرجح أن تتطلب مثل هذه الصفقة أن يسلك راموس طريقاً مشابهاً لكارباخال، الذي أشارت التقارير إلى قبوله تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 90 في المائة لجعل انتقاله إلى كوليسيوم حقيقة واقعة. وكان كارباخال قد أوضح أن انتقاله لم يكن من أجل المال، مبيناً أنه يفعل كل شيء بشغف وأن خيتافي استوفى جميع الشروط المناسبة لعائلته.
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