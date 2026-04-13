Barcelona sob stories GFXGOAL
Mark Doyle

على برشلونة أن يكف عن التذمر والشكوى من الحكام: حان الوقت لـلامين يامال وزملائه ليثبتوا مدى براعتهم الحقيقية

مقال رأي
برشلونة
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
هانسي فليك
باو كوبارسي
لامين يامال
بيدري

كان الإحباط الذي انتاب برشلونة أثناء وبعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد في مباراة دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء أمرًا مفهومًا تمامًا. فقد كان «البلوجرانا» هو الفريق الأفضل في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي التي أقيمت على ملعب «كامب نو» - وذلك على الرغم من أنه لعب أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين بعد الطرد المباشر الذي تعرض له باو كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

استحوذ فريق هانسي فليك على النصيب الأكبر من الاستحواذ على الكرة، وصنع فرصًا خطيرة أكثر، كما سدد الكرة مرتين في القائم. ومع ذلك، نجح جوليان ألفاريز في تسجيل هدف رائع من ركلة حرة مُنحت بعد مخالفة احترافية من كوبارسي على جوليانو سيميوني، قبل أن يسجل ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الشوط الثاني من عرضية ماتيو روجيري، ليضع الفريق المضيف أمام مهمة شاقة في ملعب «المتروبوليتانو» مساء الثلاثاء.

ومع ذلك، في حين كان من الممكن أن نشعر ببعض التعاطف مع برشلونة بشأن النتيجة النهائية في كاتالونيا، والتي لم تكن انعكاساً عادلاً للمباراة، إلا أن رد فعلهم على الهزيمة كان مثيراً للشفقة ومتوقعاً في الوقت نفسه...

    "خطأ فادح"

    بعد أقل من 24 ساعة من صافرة نهاية المباراة في كامب نو، أصدر برشلونة بياناً كشف فيه أن "القسم القانوني" بالنادي قد قدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حادثة غريبة وقعت في منطقة جزاء أتلتيكو في الدقيقة 54 من المباراة.

    وجاء في البيان: "بعد استئناف اللعب بشكل صحيح، التقط لاعب من الفريق المنافس الكرة في منطقته دون أن يُفرض عليه العقوبة المناسبة". "يدرك نادي برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب التقصير الجسيم من جانب تقنية الفيديو المساعد (VAR)، يمثل خطأً فادحاً.

    وبناءً على ذلك، طلب النادي فتح تحقيق، والاطلاع على اتصالات الحكام، وعند الاقتضاء، الاعتراف الرسمي بالأخطاء واتخاذ الإجراءات ذات الصلة".

    لو انتهى البيان عند هذا الحد، لكان الأمر مختلفاً، حيث كان لدى برشلونة سبب للشكوى، نظراً لأن خوان موسو بدا وكأنه قد أطلق ركلة مرمى لأتلتيكو قبل أن يضع مارك بوبيل يده على الكرة قبل أن يستأنف اللعب بنفسه. المشكلة هي أن برشلونة لم ينته بعد.

    في الفقرة الأخيرة من بيانه، ادعى البلوغرانا أن "هذه ليست المرة الأولى في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا التي تؤثر فيها قرارات تحكيمية غير مفهومة سلبًا على الفريق، مما يخلق معيارًا مزدوجًا واضحًا ويمنع التنافس مع الأندية الأخرى على قدم المساواة".

    • إعلان
    "لا يمكننا أن نفقد احترامنا للحكام"

    كان ادعاء برشلونة بأنه يتعرض لمعاملة مختلفة من قبل المسؤولين أمراً سخيفاً بشكل واضح، بل ومثيراً للسخرية بعض الشيء، لا سيما أنه صدر عن نادٍ متهم بالفساد الرياضي فيما يتعلق بدفعات بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليون يورو (7.3 مليون جنيه إسترليني/9.8 مليون دولار) تم دفعها لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا خلال فترة توليه منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للحكام (CTA) في إسبانيا.

    في ظل هذه الظروف، يُنصح برشلونة حقاً بالصمت، ولا ينبغي نسيان أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان هانسي فليك ينتقد ريال مدريد، شريك البلوغرانا في الكلاسيكو، لكونه يهدد بمقاطعة نهائي كأس الملك 2024-25 بسبب "العداء والضغينة" المزعومين اللذين أبداهما مسؤولو المباراة تجاه النادي.

    قال الألماني: "ما يحدث ليس صحيحاً. لا يمكننا أن نفقد احترامنا للحكام. هذه هي كرة القدم، ومن مسؤوليتنا حماية الجميع: اللاعبين والمدربين والحكام. على أرض الملعب، هناك مشاعر، لكن بعد المباراة، يجب أن نمضي قدماً".

    لسوء الحظ، لم يستطع فليك حتى اتباع نصيحته الخاصة بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين.

    "النتيجة غير عادلة"

    وقال فليك بعد الخسارة 4-3 أمام إنتر في مايو الماضي، والتي أدت إلى خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين: "نعتقد أن النتيجة غير عادلة بسبب بعض قرارات الحكم، ولا بد لي من القول بذلك".

    وأضاف فليك: "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الحكم"، قبل أن يواصل الحديث عن الحكم. "لكن كل قرار كان بنسبة 50-50 انتهى لصالحهم؛ وهذا ما يجعلني حزينًا".

    لكن ما كان محزناً حقاً هو أن فليك شعر بأنه مضطر لمواجهة الحكم سيمون مارسينياك بعد صافرة النهاية، لأن ذلك شجع لاعبيه على المزيد من التذمر في مقابلاتهم بعد المباراة.

    قال رونالدو أراوجو إن مارسينياك "أثر" على المباراة، وأثار إريك غارسيا شكاوى سابقة من مباريات شارك فيها البولندي، بينما ذهب بيدري إلى حد المطالبة بإجراء تحقيق في طريقة تعامل مارسينياك مع مباراة الإياب.

    وقال لاعب الوسط، مردداً بشكل واضح تعليقات مدربه: "ليست هذه المرة الأولى التي يحدث لنا هذا مع هذا الحكم، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التحقيق في الأمر، فهناك أمور لا أفهمها ويصعب شرحها: كل الكرات المتنازع عليها ذهبت لصالحهم".

    تذمر وشكوى بلا مبرر

    ورد مارسينياك بوصف ادعاءات برشلونة التشهيرية بأنها «سخيفة» - وكان محقاً تماماً.

    وكان الحكم البالغ من العمر 45 عاماً قد منح البلوغرانا ركلة جزاء في تلك الليلة، لكن الحكم المساعد بالفيديو (VAR) دينيس هيجلر تدخل لأن مخالفة هنريك مخيتاريان على لامين يامال وقعت في الواقع خارج منطقة الجزاء.

    كان هيجلر مسؤولاً أيضاً عن ركلة الجزاء التي منحت لإنتر، وعن كل الشكوى والتذمر الذي لا أساس له من برشلونة بشأن تدخل مشروع تماماً من دنزل دومفريس على جيرارد مارتين في الفترة التي سبقت هدف إنتر الذي أجبر المباراة على الوقت الإضافي، لكن أكبر إغفال في تلك الأمسية كان فشل جميع الحكام في ملاحظة بصق إينيغو مارتينيز بشكل مخجل على فرانشيسكو أتشيربي بعد أن تبادل المدافعان الكلمات داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

    وبالطبع، لا تتوافق أي من هذه الحقائق مع الرواية التي تم طرحها قبل المباراة، حيث وصفت صحيفة "سبورت" التي تصدر في برشلونة مارسينياك بأنه "مدريديستا" له تاريخ في تفضيل ريال مدريد - وهو ادعاء تشهيري بصراحة دون أي أساس ملموس يبدو أنه يستند فقط إلى صورة له وهو يقف بجانب حقيبة استحمام مزينة بشعار النادي.

    لسوء الحظ، فإن ثقافة السمية والبارانويا في الكلاسيكو متجذرة بعمق، مما يعني أن برشلونة، تماماً مثل منافسيه الأكثر كرهاً، يرى التحيز أينما ذهب، بينما يغض الطرف في الوقت نفسه عن القرارات المثيرة للجدل التي تصب في صالحه.

    "ما الفائدة من وجود نظام VAR؟"

    بعد حادثة بوبيل في كامب نو، سأل فليك بحيرة: «ما الفائدة من وجود تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)؟» وللإنصاف، فهذا سؤال طرحه الكثير من المدربين واللاعبين والمشجعين على مدار السنوات القليلة الماضية.

    ومع ذلك، لم يكن لدى فليك أي مشكلة مع استخدام التكنولوجيا قبل أربعة أيام فقط، عندما طلب ماريو ميليرو لوبيز، مسؤول VAR في مباراة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو في ملعب ميتروبوليتانو، من الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير مراجعة قراره بطرد جيرارد مارتين بسبب تدخله المتهور على تياجو ألمادا.

    وبالتالي، قرر بوسكيتس فيرير تخفيف البطاقة الحمراء للمدافع إلى صفراء - ولكن، كما قضت لجنة التحكيم (CTA) لاحقًا، لم يكن ينبغي أن يتدخل VAR أبدًا، حيث كان يجب الإبقاء على القرار الأصلي بطرد مارتين.

    في سياق سباق لقب الدوري الإسباني، كان هذا قراراً هائلاً للغاية، حيث مهد الطريق لفوز برشلونة الذي دفعه إلى التقدم بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد (أصبح الفارق الآن تسع نقاط) - لكن ذلك لم يمنع مؤيدي نظرية المؤامرة الكاتالونية من استدعاء فريقهم القانوني للتحرك عقب خسارة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو.

    كان ذلك مظهرًا سيئًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، حيث عزز فقط الانطباع بأن النادي لا يتقبل الخسارة بشكل جيد - وهو أمر مؤسف حقًا، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الفرق المحبوبة في العالم من منظور كروي بحت.

    إما أن تثبت كلامك أو تصمت

    بادئ ذي بدء، هذا نادٍ يتمتع بفلسفة كروية راسخة ومثيرة للإعجاب تستند إلى تعاليم يوهان كرويف، ولهذا السبب دأبت أكاديميته على تخريج لاعبين يتمتعون بقدرات فنية متميزة وفهم مذهل للعبة. ومن دواعي فخر برشلونة الدائم أنه لم يتردد أبدًا في إشراك اللاعبين الشباب. بل على العكس، فهذا جزء لا يتجزأ من هويته، ومصدر فخر لنادٍ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الكاتالونية.

    وبالطبع، حتى بمعايير برشلونة المرتفعة للغاية، فإن لامين يامال لاعب مميز، فهو موهبة هجومية تشبه ليونيل ميسي حقاً، ويحقق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في سن الثامنة عشرة إنجازات لم يسبق لأحد أن حققها من قبل. ومن الواضح بالفعل أن هذا الجناح مقدر له تحقيق إنجازات عظيمة مع تشكيلة البلوغرانا المليئة بزملائه خريجي لا ماسيا.

    ومع ذلك، هناك شك متزايد في أن فريق برشلونة هذا يؤمن بالضجة الإعلامية المحيطة به - وهذا هو السبب في أنه يميل بشدة إلى إظهار نوبات الغضب بعد الهزائم المخيبة للآمال. لا يبدو أن فكرة أنهم قد لا يكونون جيدين بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا قد خطر ببالهم.

    تذكروا أن برشلونة روج لنفسه على أنه أفضل فريق في أوروبا قبل مواجهته مع باريس سان جيرمان في دور المجموعات في أكتوبر الماضي، ليجد نفسه في مكانه الصحيح على يد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

    من الواضح أن جودة فريق فليك لا يمكن التشكيك فيها؛ فهم على وشك الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي لسبب وجيه. ومع ذلك، هناك مخاوف مستمرة بشأن عقليتهم. كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها كوبارسي ضد أتلتيكو هي الخامسة في موسمين تحت قيادة فليك، وربما يكون ما يثير القلق أكثر من الميل إلى التدمير الذاتي هو الافتقار اللاحق إلى التأمل الذاتي.

    يبدو أن برشلونة يبحث دائمًا عن شخص آخر يلقي عليه اللوم بدلاً من التركيز على نفسه فقط ومعرفة سبب فشله المستمر في دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة (خط دفاع فليك المرتفع بشكل سخيف هو بالتأكيد أحد العوامل).

    لكن الشيء الرائع هو أن البلوغرانا لديهم فرصة رائعة لإثبات للعالم أنهم جيدون بقدر ما يعتقدون في ملعب ميتروبوليتانو ليلة الثلاثاء. إن قلب تأخر 2-0 خارج أرضهم أمام أتلتيكو سيكون أمراً أسطورياً - وهم مصممون على أن لديهم القدرة على ذلك. حتى أن فيران توريس وعد بـ"ريمونتادا" بعد فوز الديربي 4-1 على إسبانيول يوم السبت.

    ومع ذلك، فقد حان الوقت لكي يثبت برشلونة نفسه أو يصمت. فغالباً ما تتبع الأقوال الكبيرة قصص حزينة. ونتيجة لذلك، بدأت صبر المتشددين ينفد. فهم يريدون بشدة رؤية يامال وزملائه يثبتون أنفسهم في مدريد - وليس قراءة بيان آخر من فريقهم القانوني في اليوم التالي.

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة