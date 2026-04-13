على برشلونة أن يكف عن التذمر والشكوى من الحكام: حان الوقت لـلامين يامال وزملائه ليثبتوا مدى براعتهم الحقيقية

بادئ ذي بدء، هذا نادٍ يتمتع بفلسفة كروية راسخة ومثيرة للإعجاب تستند إلى تعاليم يوهان كرويف، ولهذا السبب دأبت أكاديميته على تخريج لاعبين يتمتعون بقدرات فنية متميزة وفهم مذهل للعبة. ومن دواعي فخر برشلونة الدائم أنه لم يتردد أبدًا في إشراك اللاعبين الشباب. بل على العكس، فهذا جزء لا يتجزأ من هويته، ومصدر فخر لنادٍ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الكاتالونية.
وبالطبع، حتى بمعايير برشلونة المرتفعة للغاية، فإن لامين يامال لاعب مميز، فهو موهبة هجومية تشبه ليونيل ميسي حقاً، ويحقق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في سن الثامنة عشرة إنجازات لم يسبق لأحد أن حققها من قبل. ومن الواضح بالفعل أن هذا الجناح مقدر له تحقيق إنجازات عظيمة مع تشكيلة البلوغرانا المليئة بزملائه خريجي لا ماسيا.
ومع ذلك، هناك شك متزايد في أن فريق برشلونة هذا يؤمن بالضجة الإعلامية المحيطة به - وهذا هو السبب في أنه يميل بشدة إلى إظهار نوبات الغضب بعد الهزائم المخيبة للآمال. لا يبدو أن فكرة أنهم قد لا يكونون جيدين بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا قد خطر ببالهم.
تذكروا أن برشلونة روج لنفسه على أنه أفضل فريق في أوروبا قبل مواجهته مع باريس سان جيرمان في دور المجموعات في أكتوبر الماضي، ليجد نفسه في مكانه الصحيح على يد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
من الواضح أن جودة فريق فليك لا يمكن التشكيك فيها؛ فهم على وشك الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي لسبب وجيه. ومع ذلك، هناك مخاوف مستمرة بشأن عقليتهم. كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها كوبارسي ضد أتلتيكو هي الخامسة في موسمين تحت قيادة فليك، وربما يكون ما يثير القلق أكثر من الميل إلى التدمير الذاتي هو الافتقار اللاحق إلى التأمل الذاتي.
يبدو أن برشلونة يبحث دائمًا عن شخص آخر يلقي عليه اللوم بدلاً من التركيز على نفسه فقط ومعرفة سبب فشله المستمر في دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة (خط دفاع فليك المرتفع بشكل سخيف هو بالتأكيد أحد العوامل).
لكن الشيء الرائع هو أن البلوغرانا لديهم فرصة رائعة لإثبات للعالم أنهم جيدون بقدر ما يعتقدون في ملعب ميتروبوليتانو ليلة الثلاثاء. إن قلب تأخر 2-0 خارج أرضهم أمام أتلتيكو سيكون أمراً أسطورياً - وهم مصممون على أن لديهم القدرة على ذلك. حتى أن فيران توريس وعد بـ"ريمونتادا" بعد فوز الديربي 4-1 على إسبانيول يوم السبت.
ومع ذلك، فقد حان الوقت لكي يثبت برشلونة نفسه أو يصمت. فغالباً ما تتبع الأقوال الكبيرة قصص حزينة. ونتيجة لذلك، بدأت صبر المتشددين ينفد. فهم يريدون بشدة رؤية يامال وزملائه يثبتون أنفسهم في مدريد - وليس قراءة بيان آخر من فريقهم القانوني في اليوم التالي.