برشلونة يعير قميصًا لحارسة بايرن ميونخ.. موقف غريب في قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!

"كانت قد أحضرت قميصًا بلون غير مسموح به — حيث كان شبيهًا جدًّا بلون قميص حارس مرمى برشلونة أو قميص الحكم"، أوضحت المعلقة في قناة ZDF كلوديا نيومان.

وفي النهاية، دخلت محمودوفيتش الملعب مرتدية قميصًا قدمه نادي برشلونة، طُبع عليه اسمها ورقمها في اللحظة الأخيرة.

يبدو هذا الاختيار غريباً لأن شورت وجوارب ماهموتوفيتش كانت برتقالية اللون، لذا فإن قميصاً برتقالياً لم يكن ليتعارض مع الزي الأبيض الذي يغلب عليه اللون الأبيض لزميلاتها في الفريق، أو زي برشلونة باللونين الأحمر الداكن والأزرق الداكن، أو قميص الحكم باللون الأزرق الفاتح.

وارتدى طاقم الحكم اللون الأزرق الفاتح، بينما ارتدى حارس مرمى برشلونة اللون الأخضر. وتشير إحدى النظريات إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعترض على اللمسات البرتقالية على خطوط أكمام قميص بايرن وأرقام القمصان.