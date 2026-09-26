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على الغشاش تجرع الدواء.. أسطورة يونايتد يسخر من معاناة مانشستر سيتي!
كين يطالب بعقوبة صارمة
أصرّ كين على أن مانشستر سيتي يستحق عقوبة صارمة بعد أن نجح الدوري الإنجليزي الممتاز في إثبات الاتهامات الجوهرية من بين الاتهامات الـ115 الموجّهة إلى النادي.
ولم يتحفّظ كين في تقييمه للموقف، إذ رفض تمامًا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رودري. وقال كين عبر شبكة ITV: «لقد حان الوقت. من الواضح أن الأمر مستمر منذ فترة طويلة الآن. أنا لا أتفق مع رسائل رودري تلك. كان ذلك خيار النادي، لقد اختاروا الغش».
- Getty Images Sport
أساطير آرسنال وليفربول يتفاعلون
وأضاف كين أن الفريق يجب أن يواجه العواقب الآن. وقال كين: "أياً كان ما فازوا به على مدار السنوات الأخيرة، فإنهم يستحقون العقاب. من الصعب تحديد أين نبدأ وأين ننتهي في هذا الأمر، لكنهم كانوا يغشّون. لقد ثبتت إدانتهم بذلك وعليهم أن يتحمّلوا العقاب الآن. كان من المفاجئ أن تثبت إدانتهم في هذا العدد الكبير من التهم".
وردّد إيان رايت المشاعر ذاتها، متسائلاً عن التأثير على الفرق المنافسة. وقال رايت: "يجب أن يُعاقبوا على ذلك. ربما تمكّنوا من عيش تلك الذكريات وكل تلك الأوقات الرائعة معاً، لكن عندما تنظر إلى الفرق التي كانت تلاحقهم وتفعل الأمور بشكل صحيح، فإن ذلك ليس عادلاً. ماذا سلبنا من ليفربول ومن إرث كلوب، ومن ذلك الفريق؟ ماذا كان بإمكانهم أن يعيشوه؟ لقد غشّوا لتحقيق ذلك، ولاعبون آخرون حُرِموا من ذلك".
مانشستر سيتي يجهّز استئنافه
على الرغم من قرار الإدانة، ينفي مانشستر سيتي بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة، ويستعد لاستئناف القرار. وفي يوم السبت، توجّه رئيس النادي خلدون المبارك بالحديث إلى الجماهير، مؤكّداً أن النادي يمتلك إيماناً قوياً بتبرئة اسمه. وكتب المبارك في رسالة إلى المشجعين أن إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز «لا يزال أمامها طريق طويل»، مضيفاً: «ثقتنا في إثبات براءة النادي لا تزال قوية كما كانت عندما بدأ هذا الأمر». كما أضاف: «لقد واجهنا تحديات من قبل وتغلّبنا عليها».
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر مانشستر سيتي بعد ذلك؟
لم تبدأ المعارك القانونية لمانشستر سيتي إلا للتو. من المرجح أن يفتح انتصار الدوري الإنجليزي الممتاز الباب أمام مطالبات تعويض ضخمة قد تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني. وقد احتفظ كل من آرسنال وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية. ويعتقد بعض الأندية أنه يحق لكل منها الحصول على ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني. وينتظر سيتي الآن ليرى ما إذا كان سيواجه الهبوط أو تجريده من ألقابه أو الطرد مع استمرار الإجراءات القانونية.
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