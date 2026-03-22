وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «بيلد»، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد اتخذ قرارًا بالبقاء في فرانكفورت لموسم آخر، على الرغم من خيبة الأمل الأخيرة.
على الرغم من أن مدرب SGE ألبرت رييرا قد استبعده عن التشكيلة عن قصد! تطور مفاجئ في قضية ماريو غوتزه وإينتراخت فرانكفورت
بشكل مفاجئ، لم يتم استدعاء جوتزه ضمن التشكيلة المكونة من 20 لاعبًا للمباراة التي أقيمت يوم الأحد ضد فريق 05 (1-2) بقيادة المدرب ألبرت رييرا. ولم تكن هناك إصابة في هذا الصدد، حيث يُقال إن لاعب الوسط كان لائقًا وجاهزًا تمامًا للعب. وبناءً على ذلك، فقد كان رد فعله على قرار المدرب رييرا مفاجئًا للغاية.
مساء السبت، أجاب المدير الرياضي ماركوس كروش على أسئلة في برنامج ZDF-Sportstudio، لكنه لم يرغب في التحدث عن الأسباب الدقيقة وراء استبعاد غوتزه: "لا تعتقدوا أنني سأعلق الآن على تشكيلة الفريق في يوم المباراة"، قال رئيس SGE وأضاف: "ماريو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. داخل الملعب وخارجه."
هل وصلت المفاوضات بين جوتزه وفرانكفورت إلى مرحلة متقدمة؟
وفقًا لمعلومات صحيفة «بيلد»، يبدو أن المفاوضات بين نادي أينتراخت وغوتزه ومستشاره فولكر ستروث قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، لدرجة أنه من المحتمل التوقيع على العقد خلال فترة توقف الدوري الدولية المقبلة. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مرتبطًا بعقد مع فرانكفورت حتى نهاية الموسم الحالي.
بعد أن كان جوتزه لاعباً أساسياً في المباريات الأولى تحت قيادة رييرا - حيث شارك بطل العالم لعام 2014 في التشكيلة الأساسية في أول مباراة للمدرب الإسباني مع فريق يونيون برلين (1-1) وكذلك في الانتصارات على أرضه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ (3-0) وSC فرايبورغ (2-0) - جلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في المباراتين اللتين سبقتا الهزيمة أمام ماينز ضد FC سانت باولي (0-0) و1. إف سي هايدهايم (1-0) على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة.
ماريو غوتزه: المحطات الاحترافية في مسيرته
الفترة
النادي
2010 إلى 2013
بوروسيا دورتموند
2013 إلى 2016
بايرن ميونيخ
2016 إلى 2020
بوروسيا دورتموند
2020 إلى 2022
بي إس في أيندهوفن
2022 حتى الآن
اينتراخت فرانكفورت