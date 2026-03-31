Germany Training Session And Press Conference
Tim Ursinus

على الرغم من أن أحدهما لم يشارك في المباراة، والآخر لم يُرشح أصلاً: هناك لاعبان من بوروسيا دورتموند حققا نجاحاً خفياً مع المنتخب الألماني

يقدم هجوم المنتخب الألماني أداءً رائعًا سواء بوجود (أو غياب) دنيز أونداف، ويُثبت لينارت كارل أنه يستحق أكثر من مجرد تجربة قصيرة، بينما يظل الدفاع صامدًا رغم بعض نقاط الضعف، وتؤتي إجراءات يوليان ناجلسمان ثمارها. الفائزون والخاسرون في الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد معسكر مارس.

بدأ المنتخب الألماني العام الذي سيشهد انطلاق كأس العالم بشكل يليق به، محققاً فوزين مستحقين. صحيح أن المنتخب الألماني افتقد إلى بعض السيطرة في فترات معينة، سواء في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-3 في سويسرا أو في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 ضد غانا. لكن الهيكل الأساسي وخطة العمل لكأس العالم التي ستبدأ بعد 72 يوماً قد تم تحديدهما. 

وبالتالي، لا يوجد الكثير لتغييره في التشكيلة الحالية، كما أوضح يوليان ناجلسمان بالفعل عند تعيينه (وفي المقابلة الأسطورية مع مجلة كيكر). لكن في بعض النقاط، لا يزال من الممكن بل ومن الضروري إجراء تعديلات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على لاعب أو اثنين. فليس كل اللاعبين قد قدموا أداءً مقنعًا، في حين استغل آخرون فرصتهم - أو حتى استفادوا من كونهم مشاهدين. 

  • في النهاية، كان هناك فائزون وخاسرون في جميع خطوط الفريق. وعلى وجه الخصوص، أظهر خط الهجوم بقيادة العائدين كاي هافرتز وفلوريان فيرتز أداءً مقنعاً في التناغم بينهما. فقد كان كلاهما مفعمين بحب اللعب، وتألقا بمهاراتهما الرائعة في المراوغة ورؤيتهما الثاقبة.

    علاوة على ذلك، قدم فيرتز في سويسرا أفضل مباراة له على الأرجح مع النسر على صدره. شارك لاعب ليفربول بشكل مباشر في جميع الأهداف الأربعة، وسجل اثنين منها بنفسه بفضل تقنيته الرائعة في التسديد. كان من اللافت للنظر أن ناجلسمان وضعه اسمياً في مركز الجناح الأيسر، بينما لعب سيرج غنابري في مركز رقم 10. سعى المهاجم المتنوع لبايرن ميونيخ مرارًا وتكرارًا إلى الوصول إلى المقدمة باندفاعات قصيرة وفتح ثغرات، مما أتاح لويرتز مساحة لإبداعه - وقد أوضح الهدف الثاني ضد المنتخب السويسري الفكرة الكامنة وراء ذلك، بينما بقي غنابري باهتًا إلى حد ما ضد غانا. 

    أما هافرتز، فقد واجه مشكلة معروفة. يفتقر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مرارًا وتكرارًا إلى البراعة أمام المرمى. على الرغم من العديد من الفرص الكبيرة، لم يسجل سوى هدف واحد من ركلة جزاء. حتى في بطولة أمم أوروبا، كان قد سجل (مرتين) من ركلة جزاء فقط بصفته لاعبًا أساسيًا بلا منازع. 

    ومع ذلك، يحظى هافرتز بثقة ناجلسمان الكاملة ويحتل مكاناً أساسياً في التشكيلة. السؤال الوحيد هو: في أي دور؟ إذا استعاد جمال موسيالا، الذي تعرض لإصابة مؤخراً، لياقته في الوقت المناسب، فمن المرجح أن يتصدر الهجوم بمفرده أو يلعب في الجناح الأيمن كما فعل ضد غانا. في هذه الحالة، سيتحول كل شيء إلى صراع بين غنابري ونيك وولتمادي.

    "قضية دينيز أونداف التي لا تنتهي": هل أسدى "حبيب الجميع" صنيعًا لنفسه؟

    على الرغم من تراجع مستواه الذي استمر لأسابيع مع فريق نيوكاسل يونايتد الذي يمر بأزمة، إلا أنه يظل الخيار الأول لناجلزمان في الهجوم، في حال قرر المدرب الاعتماد على مهاجم صريح. أبهر وولتماد في التشكيلة الأساسية ضد غانا، خاصة في دوره كلاعب جسر، حتى وإن لم ينجح في تسجيل هدف. ميزته هي أنه يمثل عنصرًا مختلفًا في الهجوم مقارنة بمنافسيه. في حين يتعين على دنيز أونداف الاكتفاء بدور البديل.

    يخرج لاعب شتوتغارت من الدورة التدريبية، إلى حد ما، كفائز وخاسر في آن واحد. "حبيب الجميع" نفذ مهمة مدرب المنتخب الألماني وتألق بهدف الفوز أمام الجماهير المحلية بصفته "مُنهي الهجمات". برر ناجلسمان دوره كلاعب بديل بأن مزايا أونداف لا تظهر إلا أمام خصوم متعبين، وكان محقاً في تقييمه بأن أونداف سجل بالفعل معظم أهدافه الـ23 مع VfB (16) في الشوط الثاني. 

    في الوقت نفسه، شكك أونداف علنًا في "محادثات الأدوار" التي كثيرًا ما ذكرها ناجلسمان، عندما أعرب بعد المباراة أمام ميكروفون قناة ARD عن أمله في الحصول على مزيد من وقت اللعب. هل أسدى لنفسه معروفًا بذلك؟ هذا أمر مشكوك فيه. لم تلق هذه العبارة استحسانًا كبيرًا لدى ناجلسمان، الذي كان قد أكد مسبقًا أنه لا يريد سوى اللاعبين الذين يؤدون أدوارهم دون اعتراض. واعترف أونداف بأنه "يقبل" ذلك. ومع ذلك، رد ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بحساسية واضحة - وبصراحة غير ضرورية - على سؤال حول تصريح أونداف: "إنه يضع نفسه تحت الضغط بتصريحاته. من هذا المنطلق، لا بأس بالنسبة لي، طالما أنه يبدأ في تسجيل أهداف أقل. إذا كان يتعامل مع ذلك بشكل جيد، فيمكنه أن يفعل ذلك بكل سرور."

    ومن الحقيقة الكاملة أيضًا أن أونداف لم يكن منخرطًا في المباراة بشكل يذكر حتى تسجيله للهدف. وبالطبع لم يغب ذلك عن ناجلسمان. "لم أجد أداءه جيدًا حتى تسجيل الهدف"، قال، مشيرًا إلى عدد مرات لمسه للكرة (13) كلاعب شتوتغارت. وفي الوقت نفسه، أقرّ قائلاً: "لكنه مهاجم من الطراز الأول لأنه يقف في المكان الذي تسقط فيه الكرة."

    كما شكك ناجلسمان في ما إذا كان أونداف "سيحرز هدفاً كهذا لو كان قد ركض لمدة 70 دقيقة قبل ذلك"، وشدد مجدداً: "سنحتاج في الصيف أيضاً إلى لاعبين بديلين قادرين على حسم المباراة. هذه مهمته، ودوره". لكن هل انتهى النقاش عند هذا الحد؟ ربما ليس في الوقت الحالي، على الرغم من أن ناجلسمان يبدو أنه قد سئم من هذا الموضوع بالفعل. "لقد كان دينيز أونداف موضوعًا مستمرًا على مدار الأيام السبعة الماضية."

  • خطاب ترشيح واضح من لينارت كارل لبطولة كأس العالم - إيجابيات وسلبيات ليروي ساني

    ما ينطبق على أونداف ينطبق جزئياً على ليروي ساني أيضاً. فقد أثار ترشيح جناح غالطة سراي إسطنبول الكثير من الاستغراب بين الخبراء والمشجعين - وهو أمر لم يكن مفاجئاً بعد التصريحات التي أدلى بها ناجلسمان الصيف الماضي عقب انتقاله إلى تركيا. كان المطلب الواضح هو تسجيل نقاط أكثر مما سجل في الدوري الألماني، لكن سان لم يعد حتى يحظى بمكان أساسي في تشكيلة الفريق التركي المتصدر منذ عدة أسابيع. 

    وبالتالي، توجهت الأنظار إلى مشاركته في التشكيلة الأساسية ضد سويسرا، حيث خيب نجم بايرن ميونيخ المخضرم الآمال إلى حد كبير. لم ينجح ساني، الذي كان شبه غير مرئي، سوى في واحدة من محاولات المراوغة العديدة التي قام بها، بينما كان زملاؤه يقدمون أداءً ساحرًا من حوله. لذلك لم يرغب ناجلسمان في "استبعاده". وقد قدم ناجلسمان حجة مفادها "أننا بحاجة إلى لاعبين قادرين على اللعب في المواجهات الفردية، ونحن لا نملك الكثير منهم، خاصة في خط الهجوم"، وسمى لينارت كارل وجيمي لويلينغ كمنافسين مباشرين له. "ليروي يعرف ما هو مطلوب منه – وعليه أن يثبت ذلك."

    وهذا ما فعله ساني ضد غانا بعد دخوله كبديل، حيث أعد بذكاء هدف الفوز 2-1 الذي سجله أونداف. وأقر ناجلسمان بعد ذلك بتحسن واضح في أدائه. أما كارل؟ فقد تمكن من إقناع الجميع بمهاراته في المراوغة التي لا تقاوم في كلتا المباراتين كلاعب بديل. 

    وبالتالي، حصل المراهق على أكبر قدر ممكن من الثناء من ناجلسمان، وهو ما قد يكون تلميحًا لسعيد الملا الذي تم ترشيحه في الدورة السابقة: "من بين جميع اللاعبين الشباب الذين قمنا بترشيحهم على مر الزمن، كان هو الأكثر إثارة للإعجاب". وأضاف أونداف مقارنة مع ريبيري وأشاد بـ"حنكة كارل في هذا العمر". لذا، يبدو أن الأمر لم يكن مجرد دورة تدريبية تجريبية مع "الكبار"، بل يمكنه بالفعل حزم حقائب السفر للمشاركة في كأس العالم. 

    تكهنات حول كيفن شاده: هل يستفيد ماكسيميليان باير من الموقف؟

    صحيح أن ليويلينغ غاب عن المباراتين، لكن عدم ضمه إلى تشكيلة كأس العالم سيكون مفاجأة كبيرة. لا سيما أن لاعب شتوتغارت قادر على اللعب على كلا الجناحين، وقد أثبت أنه يمتلك القوة اللازمة كلاعب بديل. في المقابل، لم يستغل زميله كريس فوريش، الذي تم ترشيحه لاحقًا، الفرصة التي أتيحت له بعد دخوله كبديل في مباراة غانا. بينما لم يحصل كيفن شاده على أي فرصة على الإطلاق.

    وكان ناجلسمان قد اختاره بحجة أن اللاعب السريع للغاية، الذي كان يلعب سابقًا في فرايبورغ وينتمي حاليًا إلى نادي برينتفورد، يجب أن يختبر الأجواء ويندمج مع الفريق. لكن بدلاً من ذلك، خسر لاعبا دورتموند كريم أدييمي وماكسيميليان باير فرصتهما، ولم ينضمّا إلى الفريق حتى مع غياب لويلينغ. "كنت واضحًا جدًا مع الثلاثة: سنأخذ - حتى اليوم - واحدًا، أو اثنين على الأكثر، من هؤلاء المهاجمين المرتدّين"، أوضح ناجلسمان. "كيفن لديه الآن فقط ميزة إظهار نفسه معنا. لكن الآخرين كان لديهم هذه الميزة من قبل أيضًا".

    لكن شاده لم يُسمح له في النهاية بإثبات نفسه إلا في ملعب التدريب، مما يترك مجالاً واسعاً للتأويل. على أي حال، لن يكون أدييمي وباير حزينين على ذلك. خاصة وأن الأخير يمكن أن يكون المستفيد الأكبر، حيث أظهر مؤخراً مستواه الأفضل مع بوروسيا دورتموند وتألق هناك عدة مرات في دور البديل. بصفته لاعبًا مجتهدًا لا يكل، يُعتبر باير، سواء في الدفاع أو الهجوم، على الأرجح الشخص الأكثر قدرة على تطبيق أسلوب الضغط الذي يفضله ناجلسمان. أما أدييمي، فيُعتبر حاليًا الأقل حظًا، بعد أن فقد مكانه الأساسي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش مع نهاية العام، ولم يُظهر الكثير حتى الآن من على مقاعد البدلاء. 

  • ناثانيال براون يترك بصمة قوية - هل يجب على ديفيد راوم أن يقلق؟

    وقد أثبت ناثانيال براون، الذي شارك أساسيا في المباراة ضد غانا، جدارته بشكل لافت. وعلى عكس ديفيد راوم، لعب دوره كظهير أيسر معتمدا بشكل أكبر على الوسط، مواصلا بذلك مستواه الرائع الذي أظهره مع أينتراخت فرانكفورت في مركز لاعب الوسط الدفاعي/المهاجم منذ تولي ألبرت رييرا مهامه. 

    قام براون بتأمين الخط الخلفي أمام المهاجمين النشطين وسيطر على جانبه بشكل كامل، على الرغم من أنه واجه مهمة صعبة للغاية أمام أنطوان سيمينيو، اللاعب الجديد الذي انضم إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، في مواجهة الفريق الأفريقي الضعيف. وفاز براون عدة مرات في صراعات ثنائية مهمة خلال اللحظات القليلة التي حاول فيها الضيوف التحول الهجومي. 

    هل يجب على اللاعب الأساسي أن يقلق بشأن مكانه الأساسي في كأس العالم بسبب ذلك؟ يظهر لاعب لايبزيغ هذا الموسم كسلاح حقيقي في الهجوم، لكنه أحيانًا يكون ضعيفًا في الدفاع. وقد كان ذلك واضحًا في المباراة التي خسرها فريقه 1-2 أمام سويسرا، عندما سمح لممرر الكرة سيلفان ويدمر بتسجيل هدف بريل إمبولو. لكنه أنقذ الموقف مرة واحدة بشكل حاسم أمام يوهان مانزامبي، الذي كان بإمكانه تعديل النتيجة إلى 3-2. 

    لا يزال راوم في التشكيلة الأساسية، لكن براون قد يشكل بديلاً حقيقياً له خلال البطولة إذا استمر في هذا المستوى. ومن المثير للاهتمام أنه في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرض ألمانيا، كان راوم نفسه هو الذي ناضل ليصبح الخطة البديلة في التشكيلة الأساسية وحل محل ماكسيميليان ميتلشتات. أما بالنسبة للاعب شتوتغارت، فقد أغلقت الأبواب أمامه نهائياً بعد استبعاده من التشكيلة. 

    لا يستطيع أنجيلو ستيلر منافسة ليون غوريتزكا أو الحصول على وضع خاص

    وينطبق الأمر نفسه، شئنا أم أبينا، على أنجيلو ستيلر، في حال تعافى ألكسندر بافلوفيتش، وبشكل خاص فيليكس نميشا، في الوقت المناسب أو حافظا على لياقتهما. وقد عاد بافلوفيتش بالفعل إلى التدريبات، بينما يبدو أن نميشا يخوض سباقًا مع الزمن. 

    وبالتالي، شارك ستيلر، الذي تم ترشيحه لاحقًا، في كلتا المباراتين الوديتين وأدى دوره بشكل جيد في المجمل. لكن ليس أكثر من ذلك. لقد أكد تمامًا تقييم ناجلسمان بأن بافلوفيتش يتفوق عليه حاليًا. ويبدو أن غياب نميشا هو فرصته الوحيدة للترشيح. 

    خاصة وأن باسكال غروس يتمتع بمكانة خاصة باعتباره صلة الوصل و"الذراع الممتدة" لناغيلسمان في الفريق، على الرغم من أنه لم يقدم أداءً مقنعاً بالضرورة ضد غانا. لذلك لم يكن مفاجئاً أن أنطون ستاخ لم يُسمح له بتقديم المزيد من الحجج لصالحه. وكان لاعب خط الوسط من ليدز يونايتد قد لفت الأنظار بأداء إيجابي بعد دخوله كبديل ضد سويسرا، بل وساهم في تسجيل هدف الفوز 4-3. كما أنه كان بإمكانه توفير الحماية المطلوبة في الهجمات المرتدة والقيام بالأعمال الشاقة نيابة عن جوشوا كيميش، لكن ناجلسمان لديه خطط أخرى واضحة. 

    وهنا يأتي دور ليون جوريتزكا. على الرغم من أنه لم يقدم أداءً مذهلاً، إلا أنه يفي بوضوح بالمعايير التي يبحث عنها ناجلسمان للاعب الذي سيشغل المركز بجانب بافلوفيتش أو نميشا. كما أُعلن مسبقًا لمجلة "كيكر"، يلعب غوريتزكا دور كاسر الخطوط في الخط الأمامي. بفضل قوته التهديفية، من المفترض أن يربط المنافسين كنوع من "الجذور الحرة" وأن يكون نقطة تمرير، وهو ما فعله بقوة في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد غانا بتمريرته إلى صانع الأهداف ساني. 

    نظرًا لأن كيميش يتنقل بين الجانب الأيمن والوسط، فإن وجود غوريتزكا لا يفتقد في المباريات التي يتمتع فيها الفريق بحيازة كبيرة للكرة في خط الوسط. لم يكن اندماج القائد في المباراة أقل سوءًا من أدائه مع بايرن ميونيخ، واستطاع استغلال مهاراته بالكرة بقدرة مماثلة. كما لم يقدم أداءً سيئًا على الصعيد الدفاعي، على الرغم من أن ظهره كان مكشوفًا في كثير من الأحيان، ولذلك لم يكن بريئًا تمامًا في الهدف الأول الذي سجله سويسرا. لكن ناجلسمان لا يملك بديلاً جاداً في الجانب الأيمن من الدفاع على أي حال، وهو ما أكده البديل جوشا فاغنومان مرة أخرى بأدائه الضعيف في المواجهات الفردية قبل هدف التعادل الذي سجلته غانا - لأسفه ولأسف زملائه - بعد غياب دام ثلاث سنوات عن المنتخب الألماني. ومن المحتمل جداً أن يعود بنجامين هنريشس أو ريدل باكو (كلاهما من رابيد ليبزيغ) إلى المنتخب الوطني لهذا السبب. 

  • نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه في التشكيلة الأساسية - أنطونيو روديجر في دور البديل

    الأمور واضحة أيضًا في خط الدفاع الداخلي. سيشارك نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه في كأس العالم كثنائي أساسي مهما حدث. ولن يغير ذلك شيئًا حتى بعد الخطأين اللذين ارتكبهما شلوتربيك أمام سويسرا. ففي نهاية المطاف، يُطلب منه في بناء الهجوم تمرير الكرات التي تفتح المساحات. 

    بالطبع، يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة لناغلسمان، الذي كان قد وعد شلوتربيك في مجلة "كيكر" بمكان أساسي في التشكيلة، كما قدم دعمًا قويًا لقائد دفاع بوروسيا دورتموند حتى بعد مباراة سويسرا. هناك سبب واضح وراء قناعة مدرب المنتخب الألماني: شلوتربيك هو المدافع الوحيد في التشكيلة الحالية الذي يتمتع بقدرة قوية على استخدام قدمه اليسرى، وهو أمر ضروري في نظام يعتمد على الكرة بشكل كبير ويتوافق مع متطلبات ناجلسمان. نأمل أن يكون هذا مجرد خطأ عارض.

    من ناحية أخرى، لا شك في المستوى الفردي الذي يتمتع به شلوتربيك في الدفاع في المساحة وفي المواجهات الثنائية. يستفيد من ذلك أيضًا تاه، الذي يواجه أحيانًا مشاكل في التكيف في الوقت المناسب، خاصة في لحظات التحول السريع. كما كان سلبيًا للغاية في هدفين سجلهما المنتخب السويسري. 

    لكن تاه لا يزال يتفوق بفارق كبير على منافسه أنطونيو روديجر. حتى لو لم يقدم مدافع بايرن ميونيخ أفضل أداء في إحدى اللقطات ضد غانا، وكان مديناً لشلوتيربيك بالشكر لعدم تسجيل هدف التعادل 1-1 في وقت أبكر. ومن المرجح أن يكون روديجر هو البديل الأول، ما لم يضر نفسه بمزيد من الجدل في ريال مدريد

    ويمكن لفالديمار أنتون أيضًا أن يتوقع حجز تذكرة كأس العالم، على الرغم من أنه لم يلعب أي دقيقة. وعلى غرار غروس، يعد لاعب دورتموند عضوًا مرموقًا في هيكل منتخب ألمانيا، وهو راضٍ تمامًا عن دوره كلاعب يحافظ على التقدم الضئيل حتى النهاية. كما أن الترشيح هو المكافأة المستحقة لموسم قوي مع بوروسيا دورتموند.  وقد أشار ناجلسمان إلى ذلك بالفعل بعد صافرة النهاية: "لدينا بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا الآن، وعلينا أن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع المقبلة. لكن لدينا أيضًا فالدير، الذي من المرجح جدًا أن يكون ضمن التشكيلة، على الرغم من أنه لم يلعب. نحن نعرف ما لدينا في حالته. إنه يبذل قصارى جهده دائمًا في التدريبات، ويعطي كل ما لديه. كان يستحق اللعب في كثير من الأحيان، لكن لا يمكنك أن تلاحظ ذلك عليه."

    كان ماليك ثياو، إلى جانب أنطون وشاده والحارس البديل فين داهمن، الرابع في المجموعة الذي لم يشارك في المباراة. وبذلك يظل مرشحاً غير مؤكد. 

    تؤتي إجراءات يوليان ناجلسمان ثمارها - ولكن لا بد أن تؤتي ثمارها

    وهناك أيضًا ناجلسمان نفسه، الذي يثير الجدل مرارًا وتكرارًا بسبب أسلوبه في التواصل الذي يثير التساؤلات في بعض الأحيان. فطريقة تعامله مع أونداف تعتبر غير موفقة على أقل تقدير، كما أن التصريحات المتناقضة مثل تلك التي أدلى بها في مقابلة مع مجلة «كيكر»، أو تحول موقفه 180 درجة بشأن ساني مؤخرًا، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من فترة توليه منصبه في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

    من ناحية أخرى، كان مدرب المنتخب الألماني محقاً في العديد من النقاط فيما يتعلق بقراراته. كما ثبت أن قراره بتعيين ألفريد شرويدر ومنح مدرب الكرات الثابتة مادس بوتجريت مزيداً من الحرية كان صائباً تماماً. فقد أدت نسختان مدروستان إلى تسجيل هدفين (تاه وفيرتز) ضد سويسرا. 

    يبقى أن نرى ما إذا كان يقدم لنفسه معروفاً بتصريحاته المتطايرة. فموضوع أونداف وحده سيظل يلازم المنتخب الألماني على الأرجح حتى انطلاق كأس العالم. لكن إذا نجح ناجلسمان في النهاية، فلن يتحدث أحد تقريباً بعد ذلك عن نهجه المثير للجدل. وإلا، فمن المرجح أن ترتد عليه كل جملة يقولها. 

  • منتخب ألمانيا: المباريات الودية القادمة للمنتخب الألماني قبل كأس العالم

    التاريخالوقتالخصمالمكان
    31 مايو20:45فنلنداماينز، ألمانيا
    6 يونيو20:30الولايات المتحدةشيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية