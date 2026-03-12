لم يشارك فيليبي تشافيز كثيرًا مع نادي 1. FC Köln حتى الآن، ومع ذلك، قد يفقد نادي FC Bayern قريبًا أحد أكثر مواهبها الواعدة بشكل دائم.
على الرغم من أنه لا يلعب تقريبًا في النادي الجديد! يبدو أن نادي بايرن ميونيخ سيخسر أحد أفضل لاعبيه بشكل دائم
انتقل لاعب خط الوسط في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من النادي الأكثر فوزًا بالبطولات إلى كولونيا. لكن اللاعب الدولي البيروفي لم يكتسب خبرة لعب كبيرة حتى الآن: فهو لم يشارك سوى في 13 دقيقة مع فريق المدرب لوكاس كواسنيوك.
ومع ذلك، يبدو أن الإعارة تسير بشكل إيجابي لكلا الطرفين. وفقًا لتقرير صحيفة Abendzeitung، يشعر تشافيز بالراحة في كولونيا على الرغم من قلة وقت اللعب، كما أن المسؤولين في النادي الذي يلعب في الدوري الألماني راضون عن تطوره. وبناءً على ذلك، حقق لاعب خط الوسط المركزي تقدمًا جسديًا في الآونة الأخيرة، وقد يشارك في الملعب بشكل متكرر في الأسابيع المقبلة، عندما يتنافس إفتزه على البقاء في الدوري.
عند التعاقد معه، كان النادي يضع آمالًا كبيرة على هذا اللاعب الهجومي الشاب. قال المدير الرياضي توماس كيسلر آنذاك: "يتمتع فيليبي بمهارات كروية عالية. بفضل قدراته الهجومية، يمنحنا مزيدًا من التنوع في خط الوسط." يمكن تشغيل تشافيز في خط الوسط أو في الأجنحة الهجومية.
1. FC Köln يتبع خطة تطوير واضحة مع تشافيز
فريق دوستشليغا يتبع خطة واضحة مع هذا اللاعب الموهوب. "نريد أن ندخله تدريجياً إلى الدوري الألماني"، أوضح كيسلر. ومن المتوقع أن يظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً قوته من خلال مشاركته لفترات أطول في الملعب.
إن قلة الدقائق التي لعبها تشافيز حتى الآن ترتبط أيضًا بالوضع الرياضي لفريق كولونيا. في معركة الهبوط، يعتمد المدرب لوكاس كواسنيوك بشكل أساسي على الحضور البدني والقوة في المواجهات الثنائية، كما أكد في مؤتمر صحفي قبل بضعة أسابيع: "علينا أن نقبل أننا يجب أن نواجههم باللياقة البدنية والروح القتالية. إذا لم تتمكن من إدخال هذه العناصر في اللعب، فلن يكون لديك أي فرصة ضد الأفضل".
ومع ذلك، وفقًا لمعلومات صحيفة az، يخطط كولونيا في الصيف لممارسة خيار الشراء المتفق عليه والتعاقد مع تشافيز مقابل مبلغ متوسط من رقم واحد. لكن بايرن ميونيخ لا يريد أن يفقد السيطرة على موهبته تمامًا: يقال إن النادي الميونيخ قد حصل على حق إعادة الشراء لعامي 2027 و2028. داخليًا، لا يزال الشاب البيروفي يعتبر موهبة كبيرة.
وبذلك، قد يفترق البطل القياسي في البداية عن أحد لاعبيه، لكن الباب يظل مفتوحًا أمام عودته المحتملة.
أرقام فيليبي تشافيز في نادي 1. FC Köln:
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات دقائق اللعب 2 0 0 13