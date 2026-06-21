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عكس دوكو .. نجم النرويج يحضر ولادة طفله "أونلاين"
حضور عبر "فيس تايم"
في مقطع فيديو نشره حساب الاتحاد النرويجي لكرة القدم، هنأ جميع زملائه في الفريق ليو أوستيجارد، اللاعب السابق في رين ونابولي وشريكته، أورورا إيدمان، بمناسبة ولادة طفلهما.
وقال الأب الجديد: «كانت تجربة رائعة، لم أقل الكثير، كان عليّ فقط أن أكون بجانبها. أنا فخور جدًّا، إنه أمر لا يُصدق».
يا لها من مشاعر!
سرعان ما غمرت العاطفة أوستيجارد وهو يصف ما شعر به: «عندما رأيت الطفل لأول مرة، انهمرت دموعي».
ومن المتوقع أن يبدأ المدافع المباراة كأحد اللاعبين الأساسيين في المباراة الثانية للنرويج ضد السنغال، بين ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء (الساعة 2:00).
وستواجه النرويج منتخب فرنسا في المباراة الثالثة من دور المجموعات، يوم الجمعة 26 الساعة 21:00.
قضية دوكو
أما جيريمي دوكو، المهاجم البلجيكي ولاعب مانشستر سيتي، فقد أعلن عن نيته مغادرة معسكر المنتخب مؤقتًا خلال كأس العالم. والسبب في ذلك هو ولادة ابنه الأول، وهو حدث متوقع في الصيف ولا ينوي اللاعب تفويته.
وقد أعرب دوكو بوضوح عن موقفه قائلاً: «لا يوجد أب يرغب في تفويت لحظة كهذه»، مشدداً على أهمية التواجد في مناسبة بهذه الأهمية والتي لا تتكرر في الحياة.
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