عكس تصريحاته السابقة.. كاسياس يرد على تولي مورينيو لتدريب ريال مدريد!

تحدث كاسياس علنًا للمرة الأولى منذ تعيين مورينيو مدربًا رئيسيًّا جديدًا للنادي. وعلى الرغم من التاريخ المعروف جيدًا والمليء بالمرارة في كثير من الأحيان بين الشخصيتين، اختار كاسياس، القائد السابق لريال مدريد، اتباع نهج دبلوماسي عندما سُئل عن عودة «الاسبيشيال وان» للمرة الثانية.

وفي حديثه إلى قناة DAZN، قال: «حسنًا. جيد. لقد قرر النادي أن جوزيه يجب أن يأتي إلى ريال مدريد، ونتمنى له كل التوفيق. لنأمل أن يحقق نتائج جيدة، وهو ما سيكون في صالح ريال مدريد».