وقد أوعز المسؤول السويسري الإيطالي إلى الأمين العام ماتياس جرافستروم بتجميع مختلف المقترحات لمناقشتها في اجتماع مجلس فيفا المقبل، المقرر عقده في 15 أكتوبر. ويأتي استعداد الرئيس للتفاعل بعد فترة من التوتر، خاصة عقب انهيار مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) المثير للجدل.

وكتب إنفانتينو: "لن أحكم مسبقاً على المبلغ. سأدعم أعلى مستوى من التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه بمسؤولية عبر عملية الحوكمة السليمة في فيفا، مع تطبيقه بإنصاف ودعمه بترتيبات شفافة وقابلة للتدقيق. الطموح موضع ترحيب. أما الأدلة المالية والحوكمة والتنفيذ فيجب أن تدعمه الآن".

وأوضح: "يمكن لرقم واحد أن يبدأ النقاش، لكنه لا يستطيع أن يكمل سياسة عالمية. لذلك أوعزت إلى الأمين العام بتجميع كل المقترحات المقدمة في تقييم متكامل واحد لينظر فيه مجلس فيفا في 15 أكتوبر 2026".