عقوبة ديابي وصفقتي دوان ومحرز .. الاتحاد يستعد لحل أزمته المالية بـ"نقلة نوعية" خلال أسبوع!

وكان ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد، قد تلقى سؤالًا بشأن حاجته للمهاجم جورج إلينيخنا، والذي أشركه في الدقيقة 68، في الوقت الذي أهدر فيه لاعبو العميد، العديد من الفرص المحققة.

ورد فيسينج، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه قرر الاستعانة به حينما احتاج إليه مع وفرة الفرص، حيث كان يبحث عن استغلال تلك الفرص التي سنحت للاتحاد، ولكن بقي الحال على ما هو عليه.

وذكر فيسينج بأن الاتحاد افتقر إلى الحظ والتوفيق، بعدما تحصل على قرابة 7 فرص، مضيفًا أن التأخر في التسجيل أعطى فرصة للفتح من أجل رد الهجوم على مرمى النمور، وخاصة في الشوط الثاني، قبل الخروج بنتيجة التعادل.