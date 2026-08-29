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Riyad Mahrez Moussa Diaby Ittihad AhliGetty
محمود خالد

عقوبة ديابي وصفقتي دوان ومحرز .. الاتحاد يستعد لحل أزمته المالية بـ"نقلة نوعية" خلال أسبوع!

الاتحاد
الفتح
انتقالات
موسى ديابي
ريتسو دوان
يانز ويسينغ
يوسف النصيري
رياض محرز

أحداث مثيرة في الاتحاد بعد التعادل مع الفتح..

لم تنته ليلة الاتحاد عند صافرة الحكم فيصل البلوي، فإن ما شهدته مباراة الفتح، تكفي لأن تظل مادة للحديث خلال الساعات المُقبلة، بالتزامن مع أزمة موسى ديابي، واقتراب العميد من حسم صفقة جديدة، من أجل اكتمال الصفوف قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

مباراة كروية مثيرة، انتهت بالتعادل السلبي على ملعب تمويل الأولى بالإحساء، كان البطل الأول فيها هو حارس الفتح، أدريان شيمبر، بينما عانى الاتحاد من الافتقار إلى اللمسة الأخيرة.

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    فيسينج يبرر التأخر في إشراك إلينيخنا

    وكان ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد، قد تلقى سؤالًا بشأن حاجته للمهاجم جورج إلينيخنا، والذي أشركه في الدقيقة 68، في الوقت الذي أهدر فيه لاعبو العميد، العديد من الفرص المحققة.

    ورد فيسينج، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه قرر الاستعانة به حينما احتاج إليه مع وفرة الفرص، حيث كان يبحث عن استغلال تلك الفرص التي سنحت للاتحاد، ولكن بقي الحال على ما هو عليه.

    وذكر فيسينج بأن الاتحاد افتقر إلى الحظ والتوفيق، بعدما تحصل على قرابة 7 فرص، مضيفًا أن التأخر في التسجيل أعطى فرصة للفتح من أجل رد الهجوم على مرمى النمور، وخاصة في الشوط الثاني، قبل الخروج بنتيجة التعادل.

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  • أزمة موسى ديابي

    وفي سياق متصل، كشف بدر رافع، مراسل قنوات "ثمانية"، بأن الفرنسي موسى ديابي، جناح الاتحاد، غادر السعودية بدون إذن من إدارة العميد، في ظل مفاوضاته مع باير ليفركوزن، المستمرة منذ أسبوعين.

    وأضاف أن الاتحاد سيطبق اللائحة الداخلية بشأن اللاعب، في الوقت الذي أبدى فيه باير ليفركوزن رغبة في التعاقد معه، مقابل 37 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأكبر للاعبين الأجانب في تاريخ السعودية.

    وتابع "اللاعب اتفق مع ليفركوزن، ولكن هناك مكافآت ومستحقات مالية يريدها اللاعب من الاتحاد، علمًا بأن الفترة الصيفية في الدوري الألماني، ستنتهي في 31 أغسطس.

    أعتقد أنه بعد ذلك، لن يكون (ديابي) لاعبًا في ليفركوزن، ولكنه سيظل اتحاديًا، خاصة وأن الاتحاد يريد بقاءه، ولكنه يصرّ على الرحيل".


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    اتفاق شفهي مع ريتسو دوان

    وذكر الإعلامي فلوريان بلاتنبيرج، عبر منصة (إكس)، إن نادي الاتحاد، توصل إلى اتفاق شفهي مع الياباني ريتسو دوان، جناح آينتراخت فرانكفورت، وتم إبلاغ الإدارة بذلك، مضيفًا أن العميد يقدم حاليًا عرضًا بقيمة 18 مليون يورو، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه قريبًا، علمًا بأن آينتراخت لن يدرج اللاعب في قائمة مباراته أمام يونيون برلين، في الدوري الألماني.

    في المقابل، أفاد مراسل "ثمانية"، بأن حضور ريتسو دوان إلى الاتحاد، مرتبط برحيل موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، ويُنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الأيام المُقبلة.


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    مفاوضات اتحادية مع رياض محرز

    من ناحية أخرى، قال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، إن هناك خطوط مفاوضات بين الاتحاد ورياض محرز، نجم الأهلي السابق، والذي ارتبط اسمه بوجود تفاوض أيضًا من قِبل نادي الشباب، إلا أن ما يعطل الصفقة هو المقابل المادي، وما إن كان "الليث" قادرًا على دفع مستحقات النجم الجزائري.

    أما عن الاتحاد، فقد أرجح الحميدي بأن محرز ليس خيارًا أول لدى المدرب فيسينج، وقد يصل لأن يكون الخيار الرابع أو الخامس، بينما استبعد الحميدي فكرة اهتمام الاتفاق بالتعاقد مع اللاعب.


  • 3 شركات تتنافس على الاتحاد

    من جانبه، أعطى الإعلامي عبد الله فلاته، رسالة أمل إلى جماهير الاتحاد، عبر برنامج "المنصة"، بقوله إن النادي يقترب من دخول عالم "الخصخصة"، وأن العد التنازلي بدأ لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة.

    وأوضح فلاته أن هناك 3 شركات تقدمت بعروض للاستحواذ على ملكية الاتحاد، قبل شهرين، فيما قدمت حاليًا عروضها الرسمية، والآن يدرس الصندوق العروض، ويُنتظر أن يتم الحسم خلال الأسبوع المُقبل، مضيفًا أن اثنتين من تلك الشركات، تملك مستثمرين أجانب، وهي قادرة على إنهاء أزمة الاتحاد المالية.

    في المقابل، انتقد فلاته، نوعية اللاعبين الذين يمتلكهم الاتحاد في الوقت الحالي، وخاصة يوسف النصيري، الذي وصفه بأنه غير كفء لحمل هجوم الفريق هذا الموسم، رافضًا منح المدرب أدوارًا دفاعية له، بداعي أن المطلوب منه أن يسجل، لا أن يمرر الكرة بالكعب داخل منطقة الجزاء، على حد وصفه.


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