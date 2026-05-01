Al-Riyadh v Al-Ahli SFC - Saudi Pro League
إيقاف يصل لمدة عام .. عقوبة ضخمة تنتظر ديميرال بسبب تصريحات "العار" أمام النصر!

النجم التركي في ورطة بعد ما قاله عقب الهزيمة بثنائية

كشف المستشار القانوني رياض الزهراني، عن العقوبات المتوقعة ضد مريح ديميرال مدافع الأهلي السعودي، بعد تصريحاته التي خرج بها عقب خسارة فريقه ضد النصر.

العالمي اقترب من حسم لقب دوري روشن لموسم 2025/2026، بعد الانتصار على الأهلي يوم الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة، وهي المواجهة التي شهدت العديد من التوترات والأحداث المثيرة للجدل.


    ماذا فعل ديميرال؟

    زعم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، أن هُناك مساعدات خاصة يتحصل عليها نادي النصر؛ من أجل الفوز في مبارياته، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووصف ديميرال في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية"، ما حدث في الكلاسيكو السعودي الكبير بـ"العار"؛ حيث كان الأهلي قد طالب بالحصول على "ركلتي جزاء" ضد النصر، دون أي قرار.

    وعن ذلك يقول المدافع التركي: "يريدون فوز النصر، كل شيء النصر.. ما هذا يا صديقي؟!؛ والله العظيم أنه عار".

    وشدد ديميرال على أن الأهلي، لا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية من أجل الفوز؛ قائلًا: "نحن فخورون بنادينا.. وسنظل في القمة".

    • إعلان

  • العقوبة المتوقعة

    الزهراني قال عبر صحيفة "الرياضية":"العقوبة المتوقعة على ديميرال هي الإيقاف عن المباريات لمدة لا تزيد عن عام".

    وأضاف:"وبالنسبة للعقوبة المالية المتوقعة على اللاعب، قد تصل إلى غرامة قيمتها 300 ألف ريال سعودي".


  • حرب الشكاوى تشتعل

    اشتعلت "معركة الشكاوى" بين ناديي النصر والأهلي؛ وذلك في أعقاب الكلاسيكو السعودي الكبير الذي جمع الناديين الأربعاء الماضي، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" أمس، الخميس، قرر النصر تقديم شكوى ضد التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الأهلي؛ وذلك بسبب تصريحه الذي أعقب الكلاسيكو، بخصوص حصول قلعة العالمي على المساعدات.

    الصحيفة أشارت إلى أن النصر، جمع مقاطع لتصريحات ديميرال؛ وذلك لتقديمها مع الشكوى، إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    أما النادي الأهلي فيستعد هو الآخر - حسب صحيفة الرياضية دائمًا -؛ لتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد النصر.

    شكوى الأهلي تأتي بسبب منشور النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد الفوز (2-0) في الكلاسيكو؛ حيث اعتبره الراقي "عنصري"، ويحرض على التفرقة.


    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 29 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

