إيقاف يصل لمدة عام .. عقوبة ضخمة تنتظر ديميرال بسبب تصريحات "العار" أمام النصر!

زعم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، أن هُناك مساعدات خاصة يتحصل عليها نادي النصر؛ من أجل الفوز في مبارياته، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ووصف ديميرال في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية"، ما حدث في الكلاسيكو السعودي الكبير بـ"العار"؛ حيث كان الأهلي قد طالب بالحصول على "ركلتي جزاء" ضد النصر، دون أي قرار.

وعن ذلك يقول المدافع التركي: "يريدون فوز النصر، كل شيء النصر.. ما هذا يا صديقي؟!؛ والله العظيم أنه عار".

وشدد ديميرال على أن الأهلي، لا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية من أجل الفوز؛ قائلًا: "نحن فخورون بنادينا.. وسنظل في القمة".