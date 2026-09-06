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Joao Felix Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
محمود خالد

"عقوبته لا تزيد عن 100 ألف ريال" .. قانوني يكشف مخالفة جواو فيليكس بعد تصريحه عن الدوري السعودي!

جواو فيليكس
النصر
الاتحاد
دوري روشن السعودي

كلمات نجم النصر تشعل جدلًا واسعًا..

أثار البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا واسعًا منذ الساعات الماضية، حول تصريحه بشأن التحدث حول الدوري السعودي، بعبارة ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت أفضل لاعب في دوري روشن، بنسخة "2025-2026".

وتلقى فيليكس، اتهامًا، بالتصريح بـ"فضح" الدوري السعودي، عقب خسارة النصر أمام الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في ملعب الإنماء، في قمة الجولة الخامسة من المسابقة.

وتعرض النصر لخسارته الأولى تحت قيادة الأسترالي أنج بوستيكوجلو، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة، ويحتل وصافة دوري روشن، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الذي يواصل الحفاظ على العلامة الكاملة.

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  • دفاع نصراوي عن فيليكس .. لم يقل "سأفضح"

    خرج الإعلامي سعود الصرامي، ليراهن على أن ما تناقلته وسائل الإعلام، بشأن تهديد صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، بـ"فضح الدوري السعودي"، غير صحيح على الإطلاق.

    وأضاف الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" عبر أثير العربية FM، أنه "محامي عن الفن والمهارة"، إلا أنه وجه انتقادًا لاذعًا إلى صحيفة "عكاظ"، وما نقلته على لسان فيليكس، واصفًا الأمر بأنه غير موجود إلا في عقول المنسوبين للصحيفة، وأن عبارة "سأفضح" لم ترد من الأساس.

    جاء ذلك رغم أن ما نقله الإعلامي رتيبان الدوسري، عبر منصة (إكس)، قد أكد فيه صوتًا، بأن جواو فيليكس صرّح بأنه إذا تحدث سيفضح هذا الدوري، وهو الأمر الذي علّق عليه الناقد عبد العزيز المريسل، بأن البرتغالي لن يتعرض لعقوبة من قِبل لجنة الانضباط، لأن حديثه لم يكن للناقل الرسمي، مضيفًا أنه لا يعلم حقيقة ما قال جواو فيليكس، في ظل اختلاف الترجمات حول ما ذكره.


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  • "من حق الانضباط استدعاء فيليكس"

    وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني فهد القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، أن فيليكس، وإن لم يوجّه حديثه إلى حكام أو لجان أو لاعب الفريق الخصم، إلا أنه - بشكل عام - يعتبر مثارًا للرأي العام، ومن حق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تقوم باستدعائه وسؤاله بشكل مباشر عن قصده إزاء تصريحه.

    وأوضح القحيز أن لاعب النصر، أطلق عبارة، وكأنه يشير لأمور سيتحدث عنها بعد نهاية الموسم، ما يعد بمثابة "تعمد إثارة للرأي العام"، ومحاولة لإثارة الشكوك، ما قد يستدعي تدخل المادة 50 بند 4 من لائحة الانضباط، والتي تحدد عقوبة مخالفة اللاعب بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال.


  • جدل قانوني حول تصرف فيليكس

    وصنع تصرف جواو فيليكس، حالة من الجدل، خاصة حول الموقف القانوني تجاهه، وما إن كان للجنة الانضباط، الحق في توقيع عقوبة ضده.

    وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، في تغريدة عبر حسابه بمنصة (إكس)، إن جواو فيليكس لن يُعاقب على هذا التصريح، بل إن لجنة الانضباط لن تنظر إلى الواقعة من الأساس، مستشهدًا بواقعة سابقة لنجم النصر الآخر كريستيانو رونالدو.

    وكتب المريسل في تغريدته: "للجميع أنا لا اعلم حقيقة ما قال جواو فيليكس فقد شاهدت عدد من الترجمات وكل يترجم كيفما يشاء، لكن خذ هذه المعلومة، لجنة الانضباط لا تتدخل إلا في التصاريح التي تكون على الناقل الرسمي لهذا الانضباط لا يحق لها بالتدخل في تصريح جواو فيليكس".

    وأضاف في تغريدة لاحقة: "مصادر مطلعة تؤيد تغريدتي و تؤكد تصريح حواو فيليكس لم يكن للناقل الرسمي ولهذا لن يتم استدعائه من قبل لجنة الانضباط كحالات كثيرة حدثت خاصة بعد معاقبة كريستيانو رونالدو ولم تتدخل لجنة الانضباط فيها كونها لم تتم في الناقل الرسمي .. لهذا ارتاحوا جواو فيليكس باقي و يتمدد".

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  • أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق النصراوي؛ يقدّم النجم البرتغالي أفضل المستويات، مع قيادته العالمي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبصفةٍ عامة.. سجل جواو فيليكس 30 هدفًا، وصنع 22 تمريرة حاسمة إلى زملائه؛ وذلك خلال 53 مباراة رسمية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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