"عقوبته لا تزيد عن 100 ألف ريال" .. قانوني يكشف مخالفة جواو فيليكس بعد تصريحه عن الدوري السعودي!

أثار البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا واسعًا منذ الساعات الماضية، حول تصريحه بشأن التحدث حول الدوري السعودي، بعبارة ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت أفضل لاعب في دوري روشن، بنسخة "2025-2026".

وتلقى فيليكس، اتهامًا، بالتصريح بـ"فضح" الدوري السعودي، عقب خسارة النصر أمام الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في ملعب الإنماء، في قمة الجولة الخامسة من المسابقة.

وتعرض النصر لخسارته الأولى تحت قيادة الأسترالي أنج بوستيكوجلو، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة، ويحتل وصافة دوري روشن، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الذي يواصل الحفاظ على العلامة الكاملة.