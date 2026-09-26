خيانة جوارديولا غير مستبعدة .. أرتيتا هو المستفيد الأكبر من إنجازات مانشستر سيتي وتدميرها في نفس الوقت!

وسط كل الجدل الدائر حول العقوبات المتوقعة على مانشستر سيتي، والمخاطر المحتملة على النادي الإنجليزي بشأن إدانته في 115 مخالفة مالية وقانونية .. هناك ميكيل أرتيتا، الذي يبدو وكأنه المستفيد الأكبر من هذه القصة.

مدرب آرسنال الحالي عمل كمساعد لبيب جوارديولا لسنوات في واحدة من أهم الفترات الزمنية في تاريخ سيتي، وحصد العديد من الإنجازات "المشكوك في قانونيتها" قبل عودته إلى المدفعجية بمقعد المدرب، والآن هو يجلس من أجل حصد "المزيد من الغنائم" على أنقاض ناديه السابق.

مانشستر سيتي في ورطة، يواجه عدة تهم متعلقة بتقديم معلومات مالية غير دقيقة بخصوص ميزانيته، وعدم الإفصاح عن التفاصيل الصحيحة لمدفوعات اللاعبين والمدربين، ومخالفة قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي والاستدامة في البريميرليج، وعدم التعاون في التحقيقات بشكل عام.

الإدانة تمت والجميع ينتظر النتيجة .. ولكن في كل الحالات ميكيل أرتيتا هو أكبر المستفيدين مما حدث!