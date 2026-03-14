قد لا يُفلت هذه المرة .. عقوبات الانضباط "المتوقعة" ضد إيفان توني بعد اشتباكه مع كينيونيس!

وما أن أطلق الحكم البيروفي كيفن أورتيجا صافرة النهاية، حتى اندلعت مشادة عنيفة بين إيفان توني، وخوليان كينيونيس، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، حيث قام مهاجم القادسية بـ"خنق" نجم الأهلي، ما أسفر عن تدخل اللاعبين من أجل فض هذا الاشتباك.

الطريف في الأمر، أن الاشتباك وقع بين المتنافسين على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، حيث بات إيفان توني في الصدارة منفردًا، رغم الخسارة، بعدما سجل هدفه الـ25، ليفض الشراكة مع خوليان كينيونيس، الذي يحل في الوصافة بـ24 هدفًا، وكأن صراع الهدافين ألقى بظلاله على الطرفين داخل أرض الملعب.

وبخلاف ما ظهر عبر الناقل الرسمي، فإن الإعلامي الرياضي رتيبان الدوسري، نشر مقطعًا جديدًا يظهر محاولة إيفان توني لاستفزاز كينيونيس، حيث توجه لمصافحة الحكام، ثم يتعمد الاقتراب من مهاجم القادسية الذي استشاط غضبًا، ما أسفر عن اندلاع الاشتباك.