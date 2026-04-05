في سابقة لم تشهدها الملاعب الأوروبية كثيرًا يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة فصل جديد ومكثف من الصراع التكتيكي بين الألماني هانسي فليك والأرجنتيني دييجو سيميوني.

الوصول إلى حاجز عشر مباريات رسمية بين مدربين في ظرف موسمين فقط يعد ظاهرة نادرة تعكس حجم التنافسية الكبيرة والتقارب الفني الذي فرضه الواقع المحلي والقاري على فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

هذا التكرار المستمر يحول المواجهة من مجرد مباراة قمة إلى صراع ذهني معقد يبحث فيه كل طرف عن ثغرة لم تكتشف في اللقاءات الثماني السابقة مما يضعنا أمام حالة دراسية فريدة في تاريخ المواجهات المباشرة بين كبار مدربي القارة العجوز.



