Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
علي رفعت

عقل فليك وخدعة سيميوني.. كيف سيلعب الألماني ضد الأرجنتيني للمرتين التاسعة والعاشرة في ظرف موسمين؟!

فقرات ومقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
هانسي فليك

مواجهة مكررة للمرة العاشرة!

في سابقة لم تشهدها الملاعب الأوروبية كثيرًا يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة فصل جديد ومكثف من الصراع التكتيكي بين الألماني هانسي فليك والأرجنتيني دييجو سيميوني.

الوصول إلى حاجز عشر مباريات رسمية بين مدربين في ظرف موسمين فقط يعد ظاهرة نادرة تعكس حجم التنافسية الكبيرة والتقارب الفني الذي فرضه الواقع المحلي والقاري على فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد. 

هذا التكرار المستمر يحول المواجهة من مجرد مباراة قمة إلى صراع ذهني معقد يبحث فيه كل طرف عن ثغرة لم تكتشف في اللقاءات الثماني السابقة مما يضعنا أمام حالة دراسية فريدة في تاريخ المواجهات المباشرة بين كبار مدربي القارة العجوز.


  • ثوابت الدفاع وتطور حراسة المرمى في فكر فليك


    تظهر ملامح استراتيجية هانسي فليك من خلال تحليل المواجهات السابقة والذي قدمه تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والذي كشف عن ثوابت لا يقبل المدرب الألماني المساس بها في الخط الخلفي. 

    يبرز اسم المدافع الشاب باو كوبارسي كعنصر وحيد شارك في جميع المباريات الثماني السابقة أمام الروخي بلانكوس مما يجعله القطعة الأهم في منظومة فليك الدفاعية. 

    وبالرغم من التغييرات التي طرأت على مركز حراسة المرمى من الاعتماد على إينياكي بينيا ثم فويتشيك شتشيسني وصولًا إلى جوان جارسيا إلا أن النهج الدفاعي ظل محتفظًا بصلابته معتمداً بشكل أساس على الرباعي كوبارسي وكوندي وبالدي إضافة إلى إينيجو مارتينيز قبل رحيله.

    هذا الاستقرار منح الفريق الكتالوني قدرة أفضل نسبيًا على بناء الهجمة من الخلف تحت ضغط سيميوني المعتاد.


  • atletico barcelonaGetty Images

    معادلة وسط الملعب وسر تفوق المحور المزدوج


    فليك توصل إلى قناعة تامة بأن اللعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام أتلتيكو مدريد يعد انتحارًا تكتيكيًا، فقد أثبتت الأرقام أن الفريق تعرض للهزيمة في كل مرة حاول فيها تطبيق هذا النظام سواء في الدوري الإسباني أو بطولة الكأس. 

    في المقابل حقق برشلونة توازنًا كبيرًا ونتائج إيجابية عندما اعتمد فليك على نظام المحور المزدوج الذي تواجد فيه بيدري بشكل دائم تقريبًا بجانب أسماء مثل كاسادو أو مارك بيرنال أو إريك جارسيا.

    هذا النظام يسمح للفريق بالتحكم في ريتم المباراة ومنع التحولات السريعة التي يتقنها لاعبو سيميوني تاريخيًا.


  • المرونة الهجومية وحيلة المهاجم الوهمي


    في الخط الأمامي أظهر فليك مرونة كبيرة جعلت حسابات سيميوني الدفاعية في حالة ارتباك مستمر، فاعتمد المدرب الألماني على المداورة بين داني أولمو وفيرمين لوبيز في مركز صانع الألعاب المتقدم بينما كانت الأجنحة تشهد تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات التي لحقت بلامين يامال ورافينيا. 

    المثير في الأمر هو التطور الأخير الذي شهده مركز المهاجم الصريح فبعد الاعتماد الطويل على روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس فاجأ فليك الجميع بالاعتماد على داني أولمو في مركز المهاجم الوهمي. 

    هذه الخطوة لم تكن مجرد سد ثغرة بل كانت محاولة لخلق كثافة عددية في مناطق العمق الدفاعي لأتلتيكو مما يفتح مساحات للقادمين من الخلف مثل ماركوس راشفورد الذي ظهر في الرواق الأيسر بمهام هجومية واضحة وفيرمين لوبيز الذي هدد المرمى في أول ثلث ساعة بالأمس ثلاث مرات.


  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    المرتان التاسعة والعاشرة وتحدي المسرح الأوروبي


    مع انتقال الصراع إلى دوري أبطال أوروبا في المرتين التاسعة والعاشرة هذا الموسم يتوقع المحللون أن يرفع فليك من وتيرة الضغط العالي مع الحفاظ على عمق دفاعي حذر.

    التحدي القادم لن يكون في استنساخ الخطط السابقة بل في القدرة على مفاجأة سيميوني بتفاصيل صغيرة قد تتعلق بتبادل المراكز بين الجناح والمهاجم الوهمي.

    يدرك فليك أن تسجيل 5 انتصارات وتعادل واحد في المواجهات السابقة يمنحه أفضلية نفسية لكنه يعلم تمامًا أن المدرب الأرجنتيني يجيد قراءة الخصوم جيدًا مع تكرار المواجهات لذا فإن الرهان سيكون على الجاهزية البدنية للاعبين والقدرة على تنفيذ التحولات الهجومية في وقت زمني قياسي لضرب تكتلات أتلتيكو قبل تنظيمها.


  • فخ سيميوني.. استنزاف بدني يتجاوز النقاط الثلاث 


    شهدت مباراة الأمس تجليًا واضحًا لذكاء دييجو سيميوني الذي يبدو أنه قرر التضحية بنقاط الدوري في سبيل غاية أبعد أثرًا. 

    نفذ المدرب الأرجنتيني خدعة تكتيكية وبدنية متكاملة الأركان حيث أراح خمس لاعبين من ركائزه الأساسية مثل جوليان ألفاريز وأديمولا لوكمان وديفيد هانكو في التشكيل الافتتاحي بينما دفع بستة لاعبين أساسيين فقط ليقودوا معركة بدنية طاحنة ضد عناصر برشلونة.

    لم يكن الهدف مجرد الفوز بل تحويل الملعب إلى ساحة من الالتحامات العنيفة والتدخلات القوية التي بدت متعمدة في كثير من الأحيان لاستنزاف طاقة لاعبي فليك قبل موقعة دوري أبطال أوروبا الحاسمة. 

    لقد خسر سيميوني ثلاث نقاط في صراع الليجا لكنه نجح في وضع برشلونة تحت ضغط بدني هائل وإجهاد عضلي خسروا بسببه لاعبين للإصابة هما أراوخو وبيرنال، وقد تظهر آثاره في الموقعة الأوروبية التي تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات مما يجعل خسارته المحلية تبدو كمناورة مدروسة لضرب خصمه في المسرح الأهم.


  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد


    وصول المواجهات بين المدربين لعشرة بنهاية هذا الموسم تمثل ذروة الصراع التكتيكي بين مدرستين مختلفتين تمامًا في فلسفة كرة القدم. 

    نجاح فليك في فرض أسلوبه خلال معظم اللقاءات الماضية لا يعني ضمان التفوق في الموقعتين القاريتين القادمتين خاصة أن سيميوني يمتلك مرونة دفاعية قادرة على امتصاص الحماس الألماني وسبق له أن أخرج برشلونة مرتين من الأبطال في آخر 12 عامًا.

    العبرة ستكون في التفاصيل الدقيقة وقدرة فليك على الحفاظ على توازن وسط ملعبه الذي كان دائمًا هو مفتاح الانتصارات الكبرى لبرشلونة في هذه الحقبة الاستثنائية، وكذلك السر وراء الفوز أو الخسارة أمام الأتلتي في وجود فليك.


دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
