عقد نيمار يثير دعوات لاستقالة رئيس نادي سانتوس بعد وصف ديون بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مستحقة للنجم البرازيلي بأنها غير قانونية
أسباب أزمة الديون البالغة 18 مليون جنيه إسترليني
ينخرط نادي سانتوس حالياً في معركة قانونية تتعلق بتسوية مالية بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مستحقة لشركة «إن آر سبورتس»، وهي شركة حقوق الصورة التي يديرها والد نيمار. قدم المدعي العام وعضو نادي سانتوس إيفان لودوفيتش طلبًا رسميًا لعزل تيكسيرا عقب اكتشاف تعديل على العقد تم توقيعه في 30 ديسمبر. ويحاجج بأن الاتفاقية غير قانونية لأنها تخلق حاجزًا ماليًا غير عادل يثقل كاهل النادي بشكل غير متناسب في حالة حدوث تغيير في القيادة، مما يشكل انتهاكًا مباشرًا للوائح الداخلية.
مزاعم بشأن التستر السياسي غير القانوني
يكمن جوهر الطعن القانوني في آلية الاستحقاق المبكر المثيرة للجدل. فإذا فشل تيكسيرا في الفوز بولاية جديدة في نهاية هذا العام، أو إذا قررت شركة «سانتوس» التحول إلى هيكل ملكية مؤسسي، فإن الدائنين - أي الشركة التي تديرها عائلة نيمار - قد يطالبون بالسداد الفوري نقداً. وأدان المدعي العام هذا الشرط قائلاً: "لا يوجد حتى في دستور جنوب السودان ما ينص على أن يربط الرئيس تجديد عقد ما بإعادة انتخابه. هل يمكنك أن تتخيل لو فعل عمدة مدينتك ذلك؟ سيكون مصيره السجن على الفور. من خلال ربط التزام مالي بعشرات الملايين من الريال بنتيجة انتخابات داخلية، تصرف الرئيس بإساءة واضحة لاستخدام السلطة، مستغلاً سلطة التعاقد الخاصة بالنادي لخلق درع سياسي شخصي".
استخدام أرض التدريب كضمان
ومما يزيد من قلق المشجعين أن النادي عرض ملعبه التدريبي التاريخي «مينينوس دا فيلا» كضمان قانوني لجدول السداد القاسي، الذي يتطلب دفعات شهرية سريعة تبدأ في يناير 2026. ويصر المدعي العام على أن هذا الرهن باطل تمامًا لأن مجلس النادي الاستشاري لم يُستشر قط. على الرغم من هذه العلامات التحذيرية الصارخة وارتفاع الديون الإجمالية للنادي إلى مبلغ مذهل قدره 146 مليون جنيه إسترليني، صوت مجلس الإدارة مؤخرًا بالموافقة على الحسابات المالية لعام 2025 بأغلبية 109 أصوات. وطالب لودوفيس بإلغاء هذه الموافقة بالكامل، محذرًا من أنها تعرض الأكاديمية لمخاطر مصادرة خطيرة.
ما هو مستقبل العملاق البرازيلي؟
وبالنظر إلى المستقبل، يتعين على اللجنة الداخلية أن تقرر على وجه السرعة ما إذا كانت ستجري تحقيقاً رسمياً في هذه المخالفات القانونية الجسيمة. وفي ظل تزايد الالتزامات قصيرة الأجل، وتهديد أي تأخير واحد في السداد بتفعيل بند التعجيل بالسداد، فإن هذه المعركة الشرسة الدائرة داخل مجلس الإدارة حول العقار الأغلى قيمةً للنادي ستسيطر بلا شك على الدورة الانتخابية المقبلة. ووفقاً لشبكة ESPN، يعتزم لودوفيس الترشح في الانتخابات.