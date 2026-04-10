وفقًا لما أوردته مجلة «كيكر»، سيجدد المدافع عقده مع نادي بوروسيا دورتموند حتى عام 2031. ومن المقرر أن يعلن النادي الألماني عن ذلك قريبًا.
عقد جديد أم وداع؟ يبدو أن القرار النهائي قد اتُخذ في لعبة البوكر حول مستقبل نيكو شلوتربك
وبناءً على ذلك، جرت المحادثات الأخيرة بين فريق شلوتربيك والمدير التنفيذي لارس ريكن والمدير الرياضي أولي بوك في جو إيجابي، مما أدى إلى نتيجة مرضية لكلا الطرفين.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، كان مطلب شلوتربيك بإدراج بند في عقده يتيح له الانسحاب من النادي قد شكل نقطة خلافية في المفاوضات. ووفقاً لمجلة كيكر، حصل اللاعب الدولي في عقده الجديد على خيار مغادرة النادي في حال تلقيه عرضاً يتراوح بين 50 و60 مليون يورو. وقد تم الإبلاغ مؤخراً عن هذا المبلغ بشكل متفق عليه.
ومع ذلك، فإن بند الخروج لا ينطبق إلا على عدد قليل من الأندية، مما يتيح لشلوتربيك الفرصة للتوصية بنفسه للانضمام إلى أحد الأندية الكبرى من خلال تقديم أداء جيد في كأس العالم. يتمتع بوروسيا دورتموند الآن بأمان تخطيطي، حيث لا يمكن للاعب البالغ من العمر 26 عامًا مغادرة دورتموند بعد الموسم المقبل دون دفع تعويض. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، كان من الممكن أيضًا التفكير في الانفصال الفوري.
يبدو أن شلوتيربيك سيحصل من الآن فصاعدًا على أجر أقل مما كان متوقعًا
في غضون ذلك، أصبح شلوتربيك الأعلى أجراً في بوروسيا. وتشير مجلة «كيكر» إلى راتب ثابت يبلغ عشرة ملايين يورو، يمكن أن يرتفع بفضل المكافآت المرتبطة بالأداء. لكن شلوتربيك لن يحصل بأي حال من الأحوال على الراتب السنوي البالغ 14 مليون يورو الذي ترددت أنباء عنه مؤخراً.
كان هناك اتفاق محتمل خلال فترة توقف المباريات الدولية، لكن شلوتربيك نفى ذلك بنفسه بعد مباراة المنتخب الألماني ضد غانا. والآن يبدو أن لعبة البوكر قد انتهت نهائياً.