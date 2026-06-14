عقب ترويض نجوم البرازيل.. موهبة المغرب يرد على أنباء انتقاله إلى آرسنال!

على الرغم من الضجة المحيطة بمستقبله، يحافظ بوعّدي على هدوئه أثناء خوضه لأول بطولة دولية كبرى له. وعند سؤاله عن الاهتمام الكبير من الدوري الإنجليزي الممتاز وإمكانية الانتقال إلى آرسنال، كان النجم البالغ من العمر 18 عامًا حريصًا على عدم تشتيت انتباهه. وأوضح أنه على الرغم من إدراكه لهذا الاهتمام، إلا أن أولويته الحالية تبقى مع منتخب بلاده ومسيرتهم في كأس العالم.

وقال بوعّدي لصحفي "ذا أثلتيك" ديفيد أورنستين بعد المباراة: "في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على كأس العالم ولا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن. بالطبع، أنا سعيد جدًا بمعرفة أن هناك أندية مهتمة بي. ولكن في الوقت الحالي، كل تركيزي منصب على كأس العالم مع المغرب وسنحاول تقديم كل شيء لنبذل قصارى جهدنا". لقد كان ردًا ناضجًا بشكل ملحوظ من لاعب سيبلغ عامه الـ 19 في أكتوبر القادم، ويدرس حاليًا للحصول على شهادة في الرياضيات إلى جانب مسيرته الاحترافية.