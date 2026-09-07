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علي رفعت

عفوًا مبابي لست زلاتان ولا كريستيانو وهنا تسقط صورة الفتى المثالي.. ورسالة إلى ريال مدريد: الصمت أفضل من الرقص على السلالم!

فقرات ومقالات
مقال رأي
كيليان مبابي
ريال بيتيس ضد ريال مدريد
ريال بيتيس
ريال مدريد
الدوري الإسباني

سقوط قناع الدبلوماسية المصطنعة في مؤتمر صحفي عاصف يضع المهاجم الفرنسي في مواجهة مباشرة مع تاريخ النادي الملكي وجماهيره الغاضبة.

تحولت قاعة المؤتمرات الصحفية في العاصمة الإسبانية من مجرد مساحة اعتيادية للحديث عن المواجهة القادمة إلى مسرح مكشوف سقطت فيه آخر أقنعة العلاقات العامة التي ارتداها كيليان مبابي لسنوات طويلة. 

جاء المهاجم الفرنسي مثقلًا بمرارة الخسارة المفاجئة أمام ريال بيتيس وإهدار ركلة جزاء حاسمة، ليجد نفسه في مواجهة أسئلة مشروعة حول غياب الضغط والمجهود الدفاعي ومقارنته بما يقدمه رافينيا وعثمان ديمبيلي.

وبدلًا من امتصاص الأزمة والتركيز على الرد في المستطيل الأخضر، اختار مبابي طريق الهروب إلى الأمام بجملة كشفت حجم التوتر والارتباك الذهني الذي يعيشه داخل البيت الأبيض.


  • MbappeGetty Images

    بين النرجسية والتردد.. الرقص على السلالم

    استخدم مبابي حيلة بلاغية رخيصة حين بدأ رده بالقول: "إنه لو كان شخصًا غبيًا لقال للجميع إنه يسجل أهدافًا أكثر من ديمبيلي ورافينيا ولطالبهما بالوصول إلى أرقامه"، ليعود سريعًا ويجمل حديثه بارتداء ثوب العاقل الذي يدرك أهمية العمل والتحسن. 

    هذه الحركة المكشوفة تثبت أن اللاعب قال كل ما كان يضمره من تعالٍ، ثم حاول إنقاذ صورته الدبلوماسية قبل أن تفلت الأمور.

    المشكلة هنا تكمن في غياب الاتساق التام مع الذات، فعندما كان كريستيانو رونالدو يواجه مثل هذه المواقف كان ينظر في عين الجميع ويؤكد بكل ثقة:  "أنا الأفضل في التاريخ" دون خجل، وكان زلاتان إبراهيموفيتش يتبنى غطرسته ويتحمل فواتيرها كاملة معلنًا: "الأسود لا تقارن نفسها بالبشر". 

    أما مبابي، فيريد أن ينال حصانة المتكبر وفي الوقت عينه يحافظ على بريق التلميذ المهذب، والنتيجة كانت خروجًا مشوهًا يعكس ضعفًا في الشخصية واهتزازًا واضحًا تحت الضغط.


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    أكذوبة الموسم الثالث في نادٍ لا يعرف الانتظار

    الأمر الأكثر إثارة للدهشة كان حديث مبابي عن ضرورة تأجيل التقييم والحكم على تجربته إلى نهاية هذا الموسم الثالث له بالقميص الأبيض، متناسيًا طبيعة النادي الذي يمثله. 

    دخل اللاعب الفرنسي فريقًا كان متوجًا بلقب دوري أبطال أوروبا قبل توقيعه بأيام معدودة، وجاء بصفته القطعة الناقصة التي ستضمن السيطرة لسنوات. 

    واليوم، وبعد مرور ما يزيد عن 700 يوم على وصوله، تبدو الحصيلة صادمة تمامًا، إذ لم يتوج النادي بأي بطولة محلية كبرى على مدار موسمين كاملين أمام هيمنة الغريم الكتالوني، واقتصرت الغنائم على لقب السوبر الأوروبي من مواجهة واحدة أمام أتالانتا. 

    جماهير سانتياجو برنابيو التي أطلقت صافرات الاستهجان تاريخيًا على أساطير مثل زين الدين زيدان والظاهرة رونالدو عند هبوط مستواهم في مباراتين لا تملك رفاهية الصبر، ومطالبتهم بانتظار ختام موسم كامل هي سذاجة غير مبررة ورهان غير مأمون العواقب في بيئة لا تعترف بمهل البناء.


  • mourinho(C)Getty Images

    رهان انتحاري ورقبة تحت مقصلة مورينيو

    بحديثه هذا وضع مبابي رقبته تحت المقصلة بيده، فالرهان على نجاح مضمون تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسمه الجديد هو مخاطرة غير محسوبة، خصوصًا أن المدرب البرتغالي لا يتردد في إشعال المؤتمرات الصحفية وإلقاء اللوم على كبار النجوم عند أول أزمة حقيقية. 

    وماذا سيقول النجم الفرنسي إذا استمر مشروع هانز فليك في نسقه التصاعدي وحسم الألقاب مجددًا؟ إن ربط مصير التجربة بنهاية هذا الموسم يجرده من أي أعذار مستقبلية، ويحوله إلى كبش الفداء الأول إذا استمر العقم المحلي وعجز الفريق عن مقارعة الكبار قاريًا.


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  • real madridGetty Images

    حماية اللاعبين فن غائب في فالديبيباس

    تتحمل إدارة ريال مدريد وجهازه الإعلامي مسؤولية كبرى في هذه السقطة، وكان الصمت والغياب عن المؤتمر هو الخيار الأفضل والأنسب.

    الدفع بلاعب يمر بحالة إحباط بعد إهدار ركلة جزاء كبدت فريقه ثلاث نقاط هو سوء تقدير فادح فتح الباب أمام الصحافة لاستدراجه وإشعال التوتر دون أي داعٍ. 

    تصدير النجوم الكبار للحديث في لحظات الغليان دون تهيئة كافية يؤدي دومًا إلى نتائج عكسية تضر المنظومة برمتها.


  • imago-sport-1082539099.jpgAlberto Gardin

    بيت القصيد

    القيمة الحقيقية للنجوم لا تقاس بما يصرحون به خلف منصات الإعلام، ولا بما يسطرونه من حجج لتبرير التراجع، بل بما يقدمونه على أرضية الميدان من التزام وتضحية وتواضع تكتيكي.

    ريال مدريد لم يتعاقد مع مبابي لكي يمنح دروسًا في عدد الأهداف المسجلة أو ليطلب مهلة ثلاثة مواسم من أجل حصد الألقاب، بل جاء ليكون حاسمًا في اللحظات التي يحتاج فيها الفريق إلى قائد حقيقي. 

    نعم مبابي بما يقدم في الهجوم غير مطالب أبدًا بنفس معدلات ضغط رافينيا أو عثمان ديمبيلي، لكن على المهاجم الفرنسي أن يدرك سريعًا أن البرنابيو لا يقبل الشيكات مؤجلة الدفع، وأن الإجابة الوحيدة المقبولة تكون داخل المستطيل الأخضر، وما دون ذلك ليس إلا جعجعة كلامية تسقط معها الهيبة والمكانة.


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