عفوًا بارتوميو: دافع عن نفسك كيفما شئت لكنك الأسوأ على الإطلاق في تاريخ برشلونة!

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث حاول الرجل تبرير سنوات إدارته للنادي الكتالوني والدفاع عن إرثه المثير للجدل.

ورغم محاولاته تجميل الواقع بالحديث عن الألقاب والأرقام المالية، إلا أن جماهير النادي لا تزال تتذكر كيف تحولت المؤسسة العريقة في عهده إلى ساحة للأزمات والفضائح التي لم تنتهِ حتى اللحظة، مما جعل الكثيرين يصنفونه كأحد أسوأ من جلس على كرسي الرئاسة في تاريخ البلوجرانا، وهو ما نفاه عن نفسه جملة وتفصيلًا ورفض القبول به.



