Issam Chaouali Ahli Machidasocial gfx/ Getty Images
يتعلق بنجم الأهلي .. عصام الشوالي يهرب بذكاء من "خطأ كوميدي" في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة!

أثار المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، لقطة كوميدية، خلال التعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

صراع سعودي - ياباني في النهائي، للمرة الثانية على التوالي، حيث يطمح الأهلي في حصد اللقب الآسيوي "الثاني" في تاريخه، بعدما تمكن من إسقاط كاواساكي فرونتال، خلال الموسم الماضي، بهدفين دون مقابل.

  • ماذا فعل الشوالي؟

    ورصد متابعون، خطأ عصام الشوالي، أكثر من مرة، في ذكر المدافع روجر إيبانيز، حيث كان ينطق اسم زميله "ميريح ديميرال"، ما ساهم في سخرية كبيرة من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    في عدة لقطات، ينجح إيبانيز في قطع الكرة من المنافس، ليردد الشوالي بأن من قام باللقطة هو ميريح ديميرال.

  • كيف هرب الشوالي من هذا المأزق؟

    وتعامل عصام الشوالي بذكاء مع خطئه المتكرر، خلال التعليق على أحداث الشوط الثاني، قائلًا إن المباراة النهائية تصنع ضغطًا عصبيًا كبيرًا، فإذا كان هو - كمعلق - نطق بالخطأ اسم ديميرال بدلًا من إيبانيز، فكيف يكون الحال بالجماهير في المدرجات؟

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    خطة الأهلي حال الفوز بالآسيوية

    وذكرت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة النادي الأهلي، تدرس تنظيم الاحتفال في ثلاث حافلات مكشوفة، ومسيرة طويلة على كورنيش البحر الأحمر في جدة، حيث سيقام الاحتفال مباشرة عقب مباراة النهائي، في حالة تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويأتي القرار في ظل ضيق الوقت، قبل مباراة الأهلي المرتقبة أمام النصر، الأربعاء المُقبل، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، من أجل تفادي إرهاق اللاعبين.

  • هل يلعب الأهلي في السوبر الآسيوي؟

    وساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز الفريقين بقلبي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2.

    وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.

    الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.

    وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

  • مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني، في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

